Feierliche Ehren am Deutschen Eck: Zurruhesetzung des Stellvertreters des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr und Kommandeur Gesundheitseinrichtungen - Generalstabsarzt Dr. Norbert Weller

Koblenz (ots)

Der Stellvertreter des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr und Kommandeur Gesundheitseinrichtungen - Herrn Generalstabsarzt Dr. Norbert Weller, wird am 19. September 2024 am Deutschen Eck in Koblenz mit einem öffentlichen Appell und anschließender Serenade geehrt.

Generalstabsarzt Dr. Weller trat 1980 in die Bundeswehr ein und durchlief nach Abschluss seines Studiums der Humanmedizin diverse Fach- und Führungsverwendungen. Nach seiner Zeit als Chef des Stabes Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr von 2018 - 2023 war er Kommandeur Gesundheitseinrichtungen und Stellvertreter des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr.

Die Serenade, eine Abfolge von Musikstücken in feierlicher Abendatmosphäre, ist oft als Teil des Großen Zapfenstreichs bekannt und gehört zum feierlichen Zeremoniell der Bundeswehr.

Programmablauf:

17:00 - 18:00 Übergabeappell

18:30 - 20:00 Empfang für geladene Gäste

20:30 - 21:00 Serenade

Medienvertretende sind herzlich eingeladen, dem Appell und/oder der Serenade beizuwohnen.

Hinweis für die Medien

Termin: 19. September 2024

Eintreffen: 16:30 (Appell) / 20:00 Uhr (Serenade)

Adresse: Deutsches Eck

Konrad-Adenauer-Ufer

56068 Koblenz

Interessierte Medienvertretende werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 18. September 2024, 12 Uhr unter u.a. Email-Adresse anzumelden:

Kontakt: Hauptmann Colin Schramm

Telefon: +49 (0) 261/896 - 13210

pizsanitaetsdienst@bundeswehr.org

Für eine zusätzliche Information, an welchem Programmpunkt (Appell und/oder Serenade) Sie teilnehmen möchten, wären wir dankbar.

