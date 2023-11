Deutscher Zukunftspreis

Entscheidung am 22. November

Die nominierten Teams für den Deutschen Zukunftspreis 2023

Video-Infos

Download

Berlin (ots)

In Team III sind Jens te Kaat, Bernd-Henning Feller, und Dan-Adrian Moldovan, (Kueppers Solutions GmbH, Dortmund) mit ihrem Projekt "Resilienz für die Gasversorgung - 3-D-Reku-Brenner senkt Erdgasverbrauch und eröffnet die Zukunft mit Wasserstoff für die Industrie" nominiert.

Sie haben ein hocheffizientes und schadstoffarmes neues Brenner-System für industrielle Anwendungen entwickelt. Damit lässt sich der Bedarf an Erdgas deutlich reduzieren. Mit dem Einsatz der Technologie können die Emissionen an klimaschädlichem CO2 sowie an gesundheitsschädlichen Stickoxiden gesenkt werden. Durch die Möglichkeit, andere Brennstoffe als Erdgas auch im Wechsel zu nutzen, ebnet die Innovation den Weg weg von klimaschädlichen fossilen Energieträgern hin zu solchen aus erneuerbaren Quellen, insbesondere zum Einsatz von Wasserstoff.

Wie das umsetzbar ist, erklärt der Sprecher Jens te Kaat im Video.

Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Endrunde, den Kreis der Besten, ausgewählt. Am 22. November entscheidet diese über die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Der Bundespräsident überreicht den Deutschen Zukunftspreis 2023 am Abend desselben Tages bei einer live übertragenen Preisverleihung an das Gewinnerteam.

Die Preisverleihung ist am 22. November ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung zeitversetzt ab 22.15 Uhr.

Weitere Informationen zu den nominierten Projekten, Bild- und Tonmaterialien: www.deutscher-zukunftspreis.de, www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis, www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis, www.deutscherzukunftspreis.de/de/twitter und www.linkedin.com/company/deutscher-zukunftspreis/

Original-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell