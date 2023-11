Deutscher Zukunftspreis

Als Team I sind Dr.-Ing. Stephan Biber, Dr. David M. Grodzki (Siemens Healthineers AG) und Prof. Dr. Michael Uder (Uniklinik Erlangen) mit dem Projekt "Offen für alle - ein neues MRT für die Welt" nominiert.

Sie haben eine neuartige Plattform für die medizinische Anwendung der Magnetresonanztomographie (MRT) entwickelt. Diese liefert hochauflösende und für medizinische Diagnosen wertvolle Aufnahmen aus dem Inneren des menschlichen Körpers bereits bei einem vergleichsweise schwachen Magnetfeld. Das ermöglicht ein gegenüber konventionellen Systemen einfaches und kompaktes Produktdesign sowie einen deutlich kostengünstigeren Einsatz. Die Entwicklung ebnet den Weg für eine breitere weltweite medizinische Nutzung der MRT-Technologie.

Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Endrunde, den Kreis der Besten, ausgewählt. Am 22. November entscheidet diese über die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Der Bundespräsident überreicht den Deutschen Zukunftspreis 2023 am Abend desselben Tages bei einer live übertragenen Preisverleihung an das Gewinnerteam.

Die Preisverleihung ist am 22. November ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung zeitversetzt ab 22.15 Uhr.

