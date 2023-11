Deutscher Zukunftspreis

Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2023

Im #DZPWissenschaftspodcast Team II

mit Sprecherin des Teams Dipl.-Kauffrau Antje Bulmann zu CO2-Filterung und -Nutzung

Berlin-München (ots)

Am 22. November 2023 verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den diesjährigen Deutschen Zukunftspreis. Erst kurz zuvor tagt die Jury und entscheidet, welches Team, welche Innovation mit der hochrangigen Auszeichnung geehrt wird. Drei Teams sind für die Endrunde nominiert, sie gehören zum Kreis der Besten des Preises.

"Dem Klimawandel entgegenwirken - CO2 aus der Atmosphäre herausfiltern und vielfältig nutzbar machen" ist der Ansatz von Team II. Durch den Transfer einer Technologie aus der Raumfahrt haben sie ein System geschaffen, mit dem sich das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Luft entfernen, speichern und weiterverarbeiten lässt. So konzentriert kann es als Rohstoff für industrielle Produktionsprozesse oder Düngemittel in der Landwirtschaft dienen und dabei CO2 aus fossilen Quellen ersetzen. Damit lässt sich die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre langfristig wieder senken.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt mit diesem Preis Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Ingenieurinnen und Ingenieure, die mit exzellenter Grundlagen- und Spitzenforschung Lösungen für drängende gesellschaftliche Herausforderungen entwickeln, die das Potenzial haben, wirtschaftlich erfolgreich zu sein und neue Wachstumsfelder zu erschließen. Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert.

