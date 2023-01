RTL News

RTL/ntv Trendbarometer

Forsa Aktuell: SPD (19%) gewinnt einen Prozentpunkt

Institutionsvertrauen 2022/23: Größter Vertrauensverlust beim Papst, nur 8% haben Vertrauen zur katholischen Kirche

Köln (ots)

Die SPD gewinnt im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer einen Prozentpunkt hinzu und liegt nun bei 19 Prozent. Die Werte für CDU/CSU (28%), Grünen (20%), FDP (7%), Linke (5%) und die sonstigen Parteien (9%) bleiben im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Die AfD kommt auf 12 Prozent (-1 Prozentpunkt).

Der Ukraine-Krieg ist auch in dieser Woche - mit zunehmendem Abstand vor der Energiekrise (32%) - das Thema, das die Bundesbürger am meisten bewegt (64%). An dritter Stelle folgt in dieser Woche das Thema Bundeswehr und der Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums (26%).

Institutionsvertrauen 2022/23

Das Vertrauen zu beiden christlichen Kirchen, zum Papst sowie zum Islam und zum Zentralrat der Juden ist im Laufe des Jahres 2022 ebenso wie bei den politischen und gesellschaftlichen Institutionen zurückgegangen. Zur katholischen Kirche haben die Bundesbürger mit 8 Prozent nur noch ein ähnlich geringes Vertrauen wie zum Islam mit 6 Prozent. Deutlich größer ist das Vertrauen zur evangelischen Kirche mit 31 Prozent. Den stärksten Vertrauensrückgang (-10 Prozentpunkte) hat die Institution "Papst" zu verzeichnen. Wie schon in den Vorjahren genießt auch diesmal der Zentralrat der Juden mit 38 Prozent unter den weltanschaulichen Institutionen das meiste Vertrauen.

Vertrauen in weltanschauliche Institutionen zur Jahreswende 2022/23 in Prozent*

Zentralrat der Juden 38 (-5)

Evangelische Kirche 31 (-2)

Papst 16 (-10)

Katholische Kirche 8 (-4)

Islam 6 (-2)

*In Klammern Veränderung im Vergleich zum Jahreswechsel 2021/22 (Prozentpunkte)

Die Daten zu den Parteipräferenzen und zum Themenradar wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 17. bis 23. Januar 2023 erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte. Die Daten zum Institutionsvertrauen wurden vom 15. bis 22. Dezember 2022 erhoben. Datenbasis: 4.003 Befragte.

