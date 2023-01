RTL News

RTL/ntv Trendbarometer

Forsa Aktuell: Union (29%) vor Grünen (20%) und SPD (18%)

Tod des emeritierten Papstes stößt bei Bundesbürgern nur auf wenig Interesse

Köln (ots)

Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer verbessern sich die Unionsparteien (29%) und die Grünen (20%) in der ersten Woche des neuen Jahres gegenüber der letzten Erhebung im vergangenen Jahr um jeweils einen Prozentpunkt, während die SPD (18%) und die sonstigen Parteien (8%) jeweils einen Prozentpunkt verlieren. Die Werte der FDP (7%), Linkspartei (5%) und AfD (13%) bleiben gleich. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen entspricht mit 23 Prozent in etwa dem Anteil der Nichtwähler bei der letzten Bundestagswahl (23,4 %).

Themenradar: Geringes Interesse an Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI.

Auch zu Beginn des neuen Jahres bleiben der Krieg in der Ukraine (52%) und die Energiekrise (41%) die Themen, die die Bundesbürger am meisten bewegen. Daneben beschäftigt die Bundesbürger in der ersten Januarwoche - nach den Vorfällen in der Silvesternacht - auch das Thema Gewalt in Deutschland (24%). Der Tod des emeritierten Papstes Benedikt XVI. (4%) stößt dagegen nur bei wenigen Bundesbürgern auf Interesse.

Die Daten zur politischen Stimmung und zum Themenradar wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 3. bis 9. Januar 2023 erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

