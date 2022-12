RTL News

RTL/ntv Trendbarometer

Forsa Aktuell: Union (29%) weiter vor SPD und Grünen (je 19%)

Kabinettsranking: Nur Baerbock verbessert sich

Köln (ots)

Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer ändert sich die politische Stimmung im Vergleich zur Vorwoche nicht. Die Union positioniert sich mit 29 Prozent vor SPD und Grünen (beide 19%) sowie AfD (12%), FDP (7%) und Linken (5%).

Der Krieg in der Ukraine (59%) - mit leicht steigender Tendenz - und die Energiekrise (50%) sind auch in der aktuellen Woche die Themen, die die Bundesbürger am meisten beschäftigen. Weiter nachgelassen hat das Interesse für das Thema Fußball (18%).

Meinungen zum Bundeskabinett nach einem Jahr "Ampel-Koalition"

Ein Jahr nach der Bildung der "Ampel-Koalition" hat forsa die Bürger Anfang Dezember 2022 erneut nach ihrer Einschätzung gefragt, ob sie die einzelnen Ministerinnen und Minister für ihr Amt geeignet halten oder nicht. Vergleicht man die aktuellen Einschätzungen mit denen aus dem Dezember 2021, zeigt sich nach einem Jahr Regierungstätigkeit ein deutlicher Vertrauensverlust in fast alle Mitglieder des Bundeskabinetts. So erhalten aktuell - mit einer Ausnahme - alle Kabinettsmitglieder deutlich schlechtere Werte als noch vor einem Jahr.

Während im Dezember 2021 noch 14 von 16 Kabinettsmitgliedern von mehr Befragten für geeignet als nicht geeignet gehalten wurden, sind es mittlerweile nur noch sieben. Neun Mitglieder des Kabinetts (2021: zwei Mitglieder) halten hingegen aktuell mehr Befragte für nicht geeignet als geeignet.

Die einzige Ministerin, deren Bewertung sich binnen Jahresfrist verbessert hat, ist Annalena Baerbock, der noch Ende 2021 unter allen Mitgliedern des Kabinetts am seltensten ihr neues Amt zugetraut wurde. Lag Baerbock vor einem Jahr damit noch auf dem letzten Platz, liegt sie nun nach einem Jahr der Regierungsarbeit auf Platz 2.

Kabinettsranking - Erwartungen an das neue Bundeskabinett*

Hubertus Heil +21 (+55)

Annalena Baerbock +19 (-29)

Cem Özdemir +19 (+41)

Wolfgang Schmidt +11 (+40)

Karl Lauterbach +8 (+50)

Robert Habeck +6 (+37)

Marco Buschmann +5 (+15)

Christian Lindner -2 (+24)

Nancy Faeser -8 (+13)

Svenja Schulze -9 (+28)

Steffi Lemke -15 (+19)

Lisa Paus -18 (-)

Bettina Stark-Watzinger -25 (+12)

Klara Geywitz -27 (+13)

Volker Wissing - 31 (+15)

Christine Lambrecht -62 (-27)

* Index = Anteil "geeignet" minus "nicht geeignet"; in Klammern: Vorjahreswert

Die Daten zur politischen Stimmung und zum Themenradar wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 6. bis 12. Dezember 2022 erhoben. Datenbasis: 2.506 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

Die Daten zum Bundeskabinett wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 7. bis 9. Dezember 2022 erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

