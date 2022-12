RTL News

Forsa Aktuell: Union (29%) weiter vorne, SPD und Grüne (19%) gleichauf

63 Prozent glauben nicht an bessere Krisenbewältigung unter von Friedrich Merz geführter Regierung

Im aktuellen RTL/ntv Trendbarometer bleibt die politische Stimmung weiterhin stabil. Die Grünen verlieren einen Prozentpunkt, während die FDP einen Prozentpunkt hinzugewinnt. Damit liegen Grüne und SPD mit jeweils 19 Prozent wieder gleichauf und 10 Punkte hinter den Unionsparteien (29 %).

Der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise (beide 52%) bleiben - allerdings mit weiter abnehmender Tendenz - die für die Bundesbürger wichtigsten Themen. An dritter Stelle folgt in der aktuellen Woche erneut das Thema Fußball (27%), wobei auch hier das Interesse gegenüber der Vorwoche wieder nachlässt.

Meinungen zu einer CDU/CSU-geführten Bundesregierung unter Friedrich Merz

Trotz des deutlichen Vorsprungs der Union in der Erhebung zur politischen Stimmung, glaubt wie bereits im August nur eine Minderheit der Bundesbürger (23%), dass eine von der Union geführte Bundesregierung mit Friedrich Merz die derzeitigen Krisen besser bewältigen könnte als die jetzige "Ampel"-Koalition. Eine große Mehrheit von 63 Prozent glaubt das nicht. 14 Prozent trauen sich keine Einschätzung zu. Auch unter den Anhängern von CDU/CSU glaubt nur knapp die Hälfte (49%), eine von der Union geführte Bundesregierung unter Friedrich Merz würde die aktuellen Krisen besser bewältigen können.

Die Daten zur politischen Stimmung und zum Themenradar wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland vom 29. November bis 5. Dezember 2022 erhoben. Datenbasis: 2.500 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 2,5 Prozentpunkte.

Die Daten zur Bundesregierung unter Friedrich Merz wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 2. und 5. Dezember 2022 erhoben. Datenbasis: 1.004 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.

