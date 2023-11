Deutscher Zukunftspreis

Entscheidung am 22. November

Die nominierten Teams für den Deutschen Zukunftspreis 2023

Berlin (ots)

Als Team II sind Antje Bulmann, Viktor Fetter und Tobias Horn (Airbus Operations GmbH, Hamburg) mit ihrem Projekt "Dem Klimawandel entgegenwirken - CO2 aus der Atmosphäre herausfiltern und vielfältig nutzbar machen" für die Endrunde ausgewählt.

Dieses Team hat ein System geschaffen, mit dem sich das Treibhausgas Kohlendioxid aus der Luft entfernen, speichern und weiterverarbeiten lässt. Das konzentrierte CO2 kann als Rohstoff für industrielle Produktionsprozesse oder Düngemittel in der Landwirtschaft dienen und dabei Kohlendioxid aus fossilen Quellen ersetzen. Durch die Schaffung eines Nutzungskreislaufs lassen sich auf der Basis des neuen Systems klimaschädliche Emissionen weitgehend vermeiden.

Wie das gelingen kann, ist von der Sprecherin Antje Bulmann hier im Video zu erfahren.

Zwei weitere Teams wurden von der Jury für die Endrunde, den Kreis der Besten, ausgewählt. Am 22. November entscheidet diese über die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Der Bundespräsident überreicht den Deutschen Zukunftspreis 2023 am Abend desselben Tages bei einer live übertragenen Preisverleihung an das Gewinnerteam.

Die Preisverleihung ist am 22. November ab 18.00 Uhr im Livestream auf www.deutscher-zukunftspreis.de und www.zdf.de zu erleben. Das ZDF sendet die Verleihung zeitversetzt ab 22.15 Uhr.

