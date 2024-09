VIACTIV Krankenkasse

Pflege zu Hause - ein Balanceakt

Die VIACTIV bietet Unterstützung für pflegende Angehörige

Die Pflege der eigenen Eltern stellt viele Menschen vor große Herausforderungen. Oft ohne Vorbereitung oder medizinische Ausbildung müssen sich pflegende Angehörige in die neue Rolle einfinden. Für eine bestmögliche Unterstützung bieten Beratungsbesuche wertvolle Hilfestellungen. Die Besuche sind ein wichtiger Service, der die häusliche Pflege optimal gestaltet und sicherstellt, dass alle Beteiligten die notwendige Unterstützung bekommen. Fragen zur Zeiteinteilung, zu möglichen Verbesserungen der Pflege und zu den Leistungen, auf die Anspruch besteht, sind allgegenwärtig.

"Wer ausschließlich privat gepflegt wird und Leistungen der Pflegekasse in Anspruch nimmt, ist verpflichtet, diese Besuche in Anspruch zu nehmen. Dazu wird ein Termin mit einem Pflegedienst freier Wahl vereinbart, der dann in regelmäßigen Abständen nach Hause kommt.", erklärt Simone Pfeiffer, Leiterin der Pflege bei der VIACTIV Krankenkasse.

Der Pflegefinder des BKK Dachverbandes bietet dazu einen guten Überblick über verfügbare Pflegedienste: https://pflegefinder.bkk-dachverband.de

Pflegestützpunkte oder kommunale Beratungsstellen sind ebenfalls bei der Suche behilflich. Die Profis beurteilen die Qualität der Pflegesituation und geben praktische Tipps zur Pflege oder auch zu noch nicht genutzten Leistungen.

Zum Beispiel:

Verhinderungspflege

Betreuungs- und Entlastungsleistungen

Pflegeerleichternde Umbaumaßnahmen

Anregung eines Höherstufungsantrags des Pflegegrades. Bei Bedarf erfolgt die Beurteilung dann durch den Medizinischen Dienst.

Diese Besuche sind eine gute Gelegenheit, Sorgen zu besprechen, Tipps für den Alltag zu erhalten und Fragen zur Pflege zu klären. Der Pflegedienst protokolliert den Besuch und gibt das Dokument anschließend an die Pflegekasse weiter - mit Zustimmung auch mit den besprochenen Inhalten. Der Vorteil: Dadurch ist der Besuch nachgewiesen und die besprochenen Maßnahmen können direkt veranlasst werden.

"Wir tragen selbstverständlich die Kosten des Beratungsbesuches. Die Beratungsbesuche sind keine lästige Pflicht, sondern ein sinnvoller und wertvoller Service.", betont Simone Pfeiffer ausdrücklich.

