VIELFALT INKLUSIVE - Projekt geht in die nächste Runde

Hamburg, Bochum

Gemeinsam mit den Rollstuhlbasketballer*innen des HSV setzt die VIACTIV Krankenkasse das gemeinsame Projekt "VIELFALT inklusive" in Hamburger Berufsschulen und Grund- und weiterführende Schulen im Hamburger Umland fort.

Dabei werden an mehr als 20 Schulen inklusive Aktionstage durchgeführt. "Sport verbindet uns alle. Mit unserem Projekt wollen wir Kinder und Jugendliche für Bewegung begeistern. Dies stärkt nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Selbstbewusstsein und den Willen im Team gemeinsam etwas zu erreichen. Themen, die nicht nur im Sport, sondern auch im Alltag der Teilnehmer*innen eine wichtige Rolle spielen", sagt Lena Geilenbrügge, Marketingleiterin der VIACTIV Krankenkasse.

Fortsetzung der erfolgreichen Feriencamps

Mit den Aktionstagen werden die erfolgreichen Feriencamps des HSV und der VIACTIV fortgesetzt. Dort erhielten die Teilnehmer*innen unter der Anleitung von HSV-Rollstuhlbasketballer*innen und dem Paralympics-Teilnehmer aus 2016 (Rio), Kai Möller, in den vergangenen Sommerferien zahlreiche Anregungen und sammelten viele Bewegungserfahrungen. In vier Gruppen erlernten rund 80 Kinder den Umgang mit dem Sportrollstuhl, arbeiteten an ihren koordinativen Fähigkeiten und wurden auch mit Blick auf das Leben mit Handicap sensibilisiert.

Bjarne Kieckbusch, HSV-Leichtathletik-Übungsleiter: "Die Kinder waren extrem begeistert. Durch die Erklärungen von Kai haben es auch die kleinsten Kinder geschafft, sich im Rollstuhl zu bewegen und auch Basketball zu spielen. Was ich auch besonders toll finde: Dass die Kinder auch ganz ohne Zwang Fragen stellen und das Thema Rollstuhlbasketball und Leben mit Behinderungen thematisieren konnten - ganz ohne irgendwelche Hürden, ohne irgendwelche Grenzen und das finde ich ganz besonders."

Mit dem Start des neuen Schuljahres werden die "BG Baskets" nun ihre Werte künftig wieder im Regelschulunterricht vermitteln und gemeinsam mit der VIACTIV Krankenkasse die Workshops durchführen.

