VIACTIV Krankenkasse

Projekt POWERPLAY: Erfolgreicher Projektabschluss mit Fortsetzung

Gemeinsam früh in ein gesundes Leben starten: "POWERPLAY" geht in die Verlängerung.

Das Gemeinschaftsprojekt der VIACTIV Krankenkasse, der KinderUmweltAkademie, Klasse in Sport e.V., und der Stadt Düsseldorf richtet sich an Kitas, die mehr für Kinder bewirken wollen und setzt einen klaren Fokus: Bewegung, gesunde Ernährung und ökologische Nachhaltigkeit.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des ersten Projektjahres, werden nun 20 neue Kitas in Düsseldorf mit POWERPLAY starten. "Das Projekt liegt uns sehr am Herzen, denn es ist unsere Überzeugung, dass diese Themen möglichst früh und nachhaltig im Alltag für die Kinder erlebbar werden. Dabei unterstützen wir gerne", freut sich Markus Müller, Vorstandsvorsitzender der VIACTIV Krankenkasse.

Bildung zu Anfassen

Geradezu spielend leicht gelingt die Vermittlung der Inhalte, dank individueller Abstimmung auf die Bedürfnisse der Kita-Gruppen, einem breiten Repertoire an kindgerechten Materialien und wissenschaftlich fundierten Inhalten. Kinder, Erziehende und Angehörige gehen so mit viel Spaß gemeinsame Schritte in eine gesunde Zukunft.

"Auch für meine Kolleginnen, Kollegen und mich hat das Projekt viele Anknüpfungspunkte und Impulse geboten, wie wir diese Themen aktiv in unseren Alltag mit den Kindern einbringen können. Wir freuen uns sehr, dass wir an dem Projekt teilgenommen haben und können dies auf jeden Fall weiterempfehlen", sagt Claudia Ortlepp, Leiterin der AWO-Kita "Im Hochfeld".

Ergänzt wird das wöchentliche Kita-Angebot im POWERPLAY-Projekt durch monatliche, themenbezogene Präsenz-Workshops im Aquazoo Löbbecke Museum Düsseldorf für die Kinder und deren Angehörigen, so dass die positiven Impulse auch in die Familien hineinwirken können.

