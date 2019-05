José Carreras Gala

25. José Carreras Gala am 12. Dezember 2019: Leipzig wird Gastgeber fürs große Jubiläum - MDR überträgt live

Leipzig/München (ots)

Die José Carreras Gala kommt zurück nach Leipzig. "Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses außergewöhnliche Fernseh-Jubiläum in Leipzig feiern dürfen, der Stadt, in der wir im Dezember 1995 unsere große Mission "Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem" begonnen haben", erklärt José Carreras, Stifter und Vorstandsvorsitzender der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung.

In der 25. José Carreras Gala werden am Donnerstag, 12. Dezember 2019, ab 20.15 Uhr internationale und nationale Künstlerfreunde des Weltstars für den Kampf gegen Leukämie sowie andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen auftreten. Live übertragen wird Deutschlands emotionalste Benefiz-Gala vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Die weiteren Details zur 25. José Carreras Gala werden in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Es freut uns sehr, dass der MDR dieses wunderbare Jubiläum überträgt und außerdem zugesagt hat, auch in den kommenden Jahren die José Carreras Gala live aus Leipzig zu senden. Unser Ziel ist es, zum einen über die Gala Spenden zu generieren, und zum anderen über Leukämie sowie andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen aufzuklären. Die Patienten und deren Familien brauchen unsere Solidarität und Unterstützung, um diese schwere Zeit zu durchstehen."

Wolf-Dieter Jacobi, MDR Programmdirektor Leipzig: "Wir sind stolz darauf, dieses ganz besondere Jubiläum für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wieder nach Mitteldeutschland zu holen. Willkommen zurück in Leipzig, José Carreras! Wir freuen uns darauf, hier die erfolgreiche Zusammenarbeit von neuem gemeinsam fortzusetzen."

In dem Vierteljahrhundert ihres Bestehens hat die José Carreras Leukämie-Stiftung bereits viel erreicht - insbesondere dank der großartigen Unterstützung der Zuschauer bei der alljährlichen José Carreras Gala. "Insgesamt konnten wir bereits mehr als 1.200 Forschungs-, Struktur- und Sozialprojekte mit über 220 Millionen Euro fördern. Dem Fortschritt in der Wissenschaft ist es zu verdanken, dass heute immer mehr Menschenleben gerettet werden können und Leid gelindert wird. Diesen Weg werden wir weiter konsequent gehen, um auch künftig innovativen Forschungsansätzen in der Krebsforschung bestmögliche Rahmenbedingungen zu geben", erklärt Dr. Gabriele Kröner.

Leipzig war bereits von 1995 bis 2012 Gastgeber der José Carreras Gala. Anschließend wurde die José Carreras Gala aus Rust (2013 und 2014), Berlin (2015 und 2016) und München (2017 und 2018) live übertragen.

Der reguläre Vorverkauf hat noch nicht begonnen. Vorreservierungen für Tickets können hinterlegt werden unter Tel: 089 / 27 29 04 -0 oder unter E-Mail: jcg@carreras-stiftung.de.

José Carreras Leukämie-Stiftung

1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammelt und mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Talenten im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die José Carreras Leukämie-Stiftung wurde im April 2019 von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als "Wissenschaftsstiftung des Jahres" ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.de.

Online-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.de

Spenden-Telefonhotline: (+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR; Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten abweichen)

Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. Commerzbank AG München IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01 BIC: DRESDEFF700

E-Mail: presse@carreras-stiftung.de



