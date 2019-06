Reminder: Bundeswehr noch bis Sonntag bei der IdeenExpo19 in Hannover

Presse- und Informationszentrum Personal

Die IdeenExpo 2019 läuft seit Montag auf dem Messegelände in Hannover. Mit am Start: Die Bundeswehr! Nach dem Motto "Mach doch einfach!" erleben Interessierte noch bis einschließlich Sonntag, den 23. Juni die Faszination der MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). 270 Aussteller, 670 Mitmach-Exponate und 730 Workshops - Europas größtes Jugend-Event für Naturwissenschaften und Technik!

Die Streitkräfte präsentieren sich gleich auf mehreren "Messe-Inseln": Der größte Bereich wird mit 160 Quadratmetern im "LifeScienceArea" der IdeenExpo zu finden sein, wo gemeinsam experimentiert und Wissenswertes rund um Naturwissenschaften und Technik vermittelt wird. So ist an diesem Stand auch ein Mitmachbereich von Ausbildungswerkstätten der Bundeswehr vorgesehen, dazu außergewöhnliche Exponate wie ein Simulatorcockpit und ein Quadrocopter.

Auch im Außenbereich der Messe auf dem "Platz der Ideen" ist die Bundeswehr präsent. Hier lädt sie in ihren Karrieretruck, zum Segway-Parcours und zur Einweisung in ein gepanzertes Transportfahrzeug "Dingo" ein. Unmittelbar benachbart sind der Chill-Bereich der Messe, der nach dem anstrengenden Informationen-Tanken zum Relaxen dient, diverse Foodtrucks und eine große Bühne, auf der bis abends Shows und Konzerte stattfinden. Als besonderes Highlight in diesem Jahr ein Bundeswehr-Hubschrauber auf dem Messegelände landen. Die Piloten und das Personal der Ausbildungswerkstatt Bückeburg beantworten den Besuchern alle Fragen rund ums Fliegen.

Der Eintritt ist frei.

