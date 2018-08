Das Erste: "Der beste Deal" - Neues Verbraucherformat mit Annabell Neuhof und Yared Dibaba ab 3. September 2018, jeweils montags um 20:15 Uhr im Ersten

Annabell Neuhof und Yared Dibaba zeigen in der ersten Folge, wie die Industrie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum in die Irre führt. Sensitiv-Produkte sollen gut für sensible Haut sein, immer mehr Produkte werben damit. Sind sie tatsächlich ein guter Kauf? Weitere Informationen unter https://www.presseportal.de/nr/75892 Download

München (ots) - Das neue Format mit Annabell Neuhof und Yared Dibaba deckt die Tricks der Hersteller und des Handels auf und begleiten die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Konsumalltag.

Hohe Qualität, fair produziert, verkauft zu einem guten Preis - das definieren Annabell Neuhof und Yared Dibaba als "besten Deal". Bei ihrer Suche danach nehmen sie die Zuschauerinnen und Zuschauer mit. Ob Kleidung, Lebensmittel, Handwerkerleistungen - was ist gut, günstig und dabei auch noch fair? "Der beste Deal" lässt die Konsumenten am nächsten Tag mit neuem Blick einkaufen

In der ersten Folge am Montag, 3. September 2018, um 20:15 Uhr untersuchen die beiden Presenter abgelaufene Lebensmittel und fragen, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum der Industrie nicht irreführend ist. Sind 'sensitiv'-Produkte auch wirklich gut für sensible Haut? Kann man in Offprice-Läden wie TK Maxx oder Saks off 5th wirklich Markenware 60 % billiger einkaufen? In Selbstversuchen und Gesprächen mit Fachleuten ergründen die beiden Presenter, auf was man beim Einkaufen achten sollte, wie man für das beste Angebot auch den besten Preis erzielt und was man getrost stehen lassen kann

Die Autoren der ersten Folge sind Julian Gräfe, Janika Müller und Inga Vennemann, die Redaktion liegt bei Brigitte Schalk und Holger Conzelmann (SWR).

"Der beste Deal" ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), Südwestrundfunks (SWR), Saarländischen Rundfunks (SR) und des Westdeutschen Rundfunks (WDR) für Das Erste. Eine Pressemappe zum neuen Verbraucherformat finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste ( https://presse.daserste.de ) zum Download.

