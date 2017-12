Nicht lange reden, einfach ordern: Sixt bietet Kunden als erster deutscher Autovermieter die Amazon Alexa Skill

München (ots) -

- Sixt ab sofort als einziger Autovermieter im Alexa Store verfügbar

Sprachanwendungen sind in aller Munde. Doch während manche nur davon reden, gibt Sixt Vollgas: Ab sofort ist der Amazon Alexa Skill von Sixt im Alexa Store verfügbar und wartet auf die ersten Befehle der Kunden. Damit ist Sixt der bislang einzige Autovermieter in Deutschland, der umfassende Mobilitätsdienste auf Zuruf ermöglicht.

Ein Traumauto von Sixt - das gibt es nicht nur auf Knopfdruck, sondern dank der Alexa Skill ganz einfach per Spracheingabe. Als Innovationsführer in der Autovermietung nutzt Sixt somit einmal mehr neueste Technologien, um die Fahrzeugbuchung für seine Kunden so flexibel und komfortabel wie möglich zu gestalten.

Kunden können Alexa ganz einfach sagen, was sie benötigen: Sie nennen die gewünschte Vermietstation, das Datum der Anmietung und der Rückgabe sowie die jeweilige Uhrzeit und können sogar aus einem vorhandenen Fahrzeugpool das für ihren Bedarf richtige Auto auswählen - schon ist die Anmietung erledigt. Selbst auf launig formulierte Anweisungen reagiert Alexa zuverlässig mit einem Angebot attraktiver Fahrzeuge. Die Details zur Reservierung finden die Kunden anschließend in ihrer Alexa-App.

Konstantin Sixt, Vertriebsvorstand der Sixt SE: "Der Sixt Amazon Alexa Skill ist ab sofort für alle Kunden verfügbar. Damit beweisen wir einmal mehr, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden frühzeitig erkennen und zeitnah die passenden Services für sie entwickeln können."

Die weltweiten Mobilitätsservices von Sixt sind auch erhältlich im Internet unter www.sixt.de, per Sixt-App sowie per Hotline unter +49 / (0)180 6 666 666.

