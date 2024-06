PHARMA FAKTEN

Eine schwache Pharmaindustrie? Braucht kein Mensch!

Symposium des Pharma Fakten e.V. mit Expert:innen aus Politik, Medizin, Wissenschaft und Industrie (26.6., Berlin)

Der Standort für pharmazeutische Forschung, Entwicklung und Produktion steht am Scheideweg: Deutschland verliert international zunehmend an Boden. Mit der Nationalen Pharmastrategie will die Bundesregierung das ändern. Was sind die Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen rasantem medizinischem Fortschritt und einer Gesetzlichen Krankenversicherung im Reformstau? Darüber werden Expert:innen aus Politik, Medizin, Wissenschaft und Industrie am 26. Juni in Berlin diskutieren. Das Thema geht alle an: Schließlich ist ein starker Pharmastandort Motor für Innovation, Gesundheit und Wohlstand.

Link zur Veranstaltung: https://ots.de/FalfZa

Hochkarätige Fachleute kommen am 26.06.2024 von 16:45 - 18:00 Uhr auf dem Hauptstadtkongress Medizin & Gesundheit im Hub27 auf der Messe Berlin (Raum: Beta 7) zusammen. Sie werden unter dem Titel "Eine schwache Pharmaindustrie? Braucht kein Mensch" miteinander diskutieren:

Mediziner Prof. Dr. Dr. Michael von Bergwelt, Klinikum der Universität München

Wissenschaftliche Referentin Dr. Julia Löffler, Clinical Study Center (CSC), BIH/Charité

Gesundheitspolitiker Prof. Dr. Andrew Ullmann, FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag

Dr. Fridtjof Traulsen, Boehringer Ingelheim Deutschland

Tessa Wolf, AstraZeneca GmbH

Organisiert wurde das Symposium vom Pharma Fakten e.V. - eine Initiative von Arzneimittelherstellern in Deutschland - und gesponsert von der BeiGene Germany GmbH und der Bristol-Myers Squibb GmbH & Co KGaA. Die Moderation übernimmt Pharma Fakten-Chefredakteur Florian Martius.

Interessierte sind herzlich eingeladen: https://ots.de/5a2weo .

Ticketkauf sowie Akkreditierung für Journalist:innen sind über die Seite des Hauptstadtkongresses möglich: https://www.hauptstadtkongress.de/.

Pharmastandort Deutschland: Am Scheideweg

Der medizinische Fortschritt ist enorm: Die Onkologie erlebt einen Innovationsboom, Krankheiten wie HIV - früher quasi ein Todesurteil - sind heute gut behandelbar. Die Liste der Impfstoffe wächst und für zunehmend mehr seltene Leiden sind Therapieoptionen verfügbar - darunter auch Gentherapien. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist: In Bezug auf seine Innovationsstärke gerät Deutschland im internationalen Vergleich ins Hintertreffen. Klinische Studien werden immer öfter in anderen Regionen dieser Welt initiiert. Gleichzeitig mehren sich die Indizien, dass sich die Versorgung der Patient:innen mit neuen Medikamenten verschlechtert. Gründe gibt es einige - darunter: überbordende Bürokratie, mangelnde Digitalisierung, schlechter werdende Marktbedingungen für innovative Arzneimittel. Viel steht auf dem Spiel: Denn pharmazeutische Innovationen schaffen Gesundheit - und die ist essenziell für das individuelle Wohlbefinden, für eine florierende Gesellschaft und für unseren Wohlstand.

Mit der Nationalen Pharmastrategie und dem Medizinforschungsgesetz will die Bundesregierung die Attraktivität des Pharmastandorts wieder erhöhen. Ob die Kehrtwende gelingt? Die Herausforderungen sind groß: Notwendige Reformen im Gesundheitssystem wurden lange verschleppt; Maßnahmen, um die GKV-Finanzen nachhaltig zu stabilisieren, fehlen. Gleichzeitig wirkt das Ende 2022 in Kraft getretene GKV-Finanzstabilisierungsgesetz aus Sicht der Pharmabranche innovationsfeindlich. Hinzu kommt ein Arzneimittel-Nutzenbewertungsverfahren, das versucht, medizinische Durchbrüche von heute mit Methoden von gestern zu bewerten. All das klingt komplex - doch bei diesen Themen geht es letztlich um eins: die Gesundheitsversorgung der Menschen in Deutschland.

10 Jahre PHARMA FAKTEN: Eine Initiative von Arzneimittelherstellern

Die Online-Plattform Pharma-Fakten.de ist eine Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 15 Unternehmen aus der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Vor 10 Jahren wurde sie gegründet. Pharma-Fakten.de berichtet seit 2014 über Gesundheitsthemen: Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit interessieren.

