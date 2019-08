BSP Campus Hamburg

»Kompetenzentwicklung junger Menschen«

Einen Vortrag mit diesem Titel hält Prof. Dr. Silke Schätzer beim Offenen Campustag der BSP Business School Berlin - Campus Hamburg - am Samstag, 31. August 2019

Hamburg (ots)

Die BSP Business School Berlin - Campus Hamburg - lädt für Samstag, 31. August 2019, zum Offenen Campustag in das Hochschulgebäude Am Kaiserkai 1 ein. Zwischen 10:00 und 15:00 Uhr haben Interessierte die Gelegenheit, einen Einblick ins Campusleben der Privathochschule zu bekommen und sich über das Studienprogramm zu informieren. Unter anderem wird Prof. Dr. Silke Schätzer, Departmentleiterin für BWL, Management und Wirtschaftspsychologie, von 11:00 - 11:30 Uhr über die »Kompetenzentwicklung junger Menschen« sprechen.

»Eines ist klar: Unternehmen, die im Kampf um talentierte Mitarbeiter erfolgreich sein wollen, brauchen Anpassungsfähigkeit und müssen ihre Attraktivität für Bewerber erhöhen«, sagt Schätzer, die als praxiserfahrene Personalerin an der BSP - Campus Hamburg - insbesondere die Themengebiete Personal, Führung und Organisation lehrt. »Viele Unternehmen befinden sich momentan in einer Phase der strategischen Neuausrichtung und des strukturellen Wandels. Diese Veränderungsprozesse haben Einfluss auf die Kompetenzentwicklung junger Menschen«, sagt Schätzer. In ihrem Vortag will die BWL-Professorin zudem erläutern, mit welchen Studiengängen und Fähigkeiten Bewerber die Unternehmen von sich überzeugen können. Außer dem Beitrag von Prof. Dr. Silke Schätzer sind weitere Programmpunkte für den Offenen Campustag geplant. Unter anderem informiert Prof. Dr. Stefan Göthel, Professor für Unternehmensrecht, ab 10:30 Uhr über das »Studieren an der BSP«. Die Diplom-Psychologin Johanna Hodde gibt ab 12:30 Uhr »Einblicke in die Kultur- und Medienpsychologie am Beispiel der Serie 'Breaking Bad'«. Finn Böhme, Student Internationale BWL, berichtet ab 13:30 Uhr von dem Studierenden-Projekt »Future of Education«.

Wer eine persönliche Beratung wünscht, kann Professoren, Studierende und Mitarbeiter während des Offenen Campustags ansprechen oder einen Termin bei Tamina Knabe (siehe Kontakt) vereinbaren. Kurzentschlossene haben die Möglichkeit, sich direkt vor Ort für einen Studienplatz zu bewerben.

Das gesamte Programm vom 31.August 2019 ist online zum Download hinterlegt: https://www.bsp-campus-hamburg.de/bewerbung/offener-campustag/

Über die BSP Campus Hamburg

Die BSP Business School Berlin ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule für Management mit Sitz in Berlin-Steglitz und mit einem Campus in der Hamburger HafenCity. Wir bieten Ihnen ein marktorientiertes und interdisziplinär ausgerichtetes Studium, mit dem Sie in Ihre berufliche Zukunft hineinwachsen können. Lebendige Lernformen und Praxisbezug sind bei uns ebenso selbstverständlich wie internationale Ausrichtung und die Vernetzung mit Unternehmen. Wir bereiten Sie vor auf die Vielfalt der Märkte in Zeiten der Digitalisierung, Globalisierung und demografischen Herausforderungen. In allen Studiengängen erwerben Sie wichtige soziale, kommunikative und psychologische Kompetenzen, um in Unternehmen erfolgreich zu sein.

