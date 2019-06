BSP Campus Hamburg

Warum ist BWL ein faszinierender Studiengang?

Diese Frage beantwortet Prof. Dr. Markus Langenfurth am Samstag, 22. Juni 2019, beim Offenen Campustag der BSP Business School Berlin - Campus Hamburg

Die BSP Business School Berlin - Campus Hamburg - veranstaltet am Samstag, 22. Juni 2019, einen Offenen Campustag in der Hamburger Hafencity. Zwischen 10:00 und 15:00 Uhr können sich Gäste in den Räumen Am Kaiserkai 1 über die Bachelor- und Masterstudiengänge informieren sowie einen umfassenden Eindruck vom Campusleben der Privathochschule bekommen. Unter anderem wird Prof. Dr. Markus Langenfurth, Dekan und Leiter des Masterstudiengangs Business Administration, ab 10:30 Uhr der Frage "Sollte man heute noch Wirtschaft studieren?" nachgehen.

"Wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge stehen bei Hochschulbewerbern hoch im Kurs. Ich will in meinem Vortrag erklären, was das Faszinierende an diesen Fächern ist", sagt Prof. Dr. Markus Langenfurth. Zudem will Prof. Dr. Markus Langenfurth darüber sprechen, welche Fähigkeiten und Qualifikationen die Bewerber für ein wirtschaftswissenschaftlich ausgerichtetes Studium benötigen.

Außer seiner Präsentation stehen vier weitere Vorträge auf dem Programm. Unter anderem geben Dr. Michael Bahles, Studiengangsleiter Internationale Betriebswirtschaft, und der Studierende Nico Reese ab 13:00 Uhr "Einblick in das Auslandssemester und Auslandspraktikum". Um 14:00 Uhr startet Lena Scholtke, Leitung Bewerbermanagement und Studienberatung, mit dem Thema "Mein Kind will studieren - Die wichtigsten Infos für Eltern".

Darüber hinaus stellen sich Professoren, Studierende und Mitarbeiter für einen persönlichen Austausch zur Verfügung. Kurzentschlossene können ihre Bewerbungsunterlagen zum Offenen Campustag mitbringen und sich direkt vor Ort einen Studienplatz für das Wintersemester 2019/20 sichern.

Das gesamte Programm des Offenen Campustags ist auf der Website zum Download hinterlegt: https://www.bsp-campus-hamburg.de/bewerbung/offener-campustag/

