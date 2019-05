ProSieben

Free-TV-Premiere: Anthony Hopkins und Mark Wahlberg in "Transformers: The Last Knight" am 5. Mai auf ProSieben

1. Mai 2019. Action-Spezialist Michael Bay hat für seinen epischen Kampf zwischen Maschinen und Menschen noch ein paar neue Tricks auf Lager: In "Transformers: The Last Knight" erfahren wir von keinem Geringeren als OSCAR® Gewinner Anthony Hopkins, dass die Riesenroboter bereits mit dem legendären Britenkönig Artus verbündet waren. Darum muss in der Gegenwart Mark Wahlberg als "Transformers"-Veteran Cade den Zauberstab Merlins finden, um die Erde vor der Vernichtung zu bewahren. Denn sogar der totgeglaubte Bösewicht Megatron (im Bild) hat sich einen neuen Stahlkörper beschafft, um das Artefakt in seine Klauen zu bekommen ... ProSieben zeigt "Transformers: The Last Knight" am Sonntag, 5. Mai 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

"Transformers: The Last Knight" (OT: "Transformers: The Last Knight") Am Sonntag, 5. Mai 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2017 Genre: Action Regie: Michael Bay

