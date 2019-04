ProSieben

Packend, emotional, aktuell: Mark Wahlberg folgt der Spur des Terrors in "Boston" am 1. Mai auf ProSieben

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

28. April 2019.

"Obwohl die Story im Kern ein Horrorszenario ist, zeigt [Regisseur] Berg große Zurückhaltung, indem er sie mit kühler Klarheit und weitgehend ohne Effekthascherei erzählt. Er befindet sich dabei im Einklang mit der Stadt und ihren Menschen - der Film wurden an Schauplätzen in Boston gefilmt ..." STEPHANIE ZACHAREK, TIME

Drei Tote und 264 Verletzte - der erschütternde Bombenanschlag auf den Boston Marathon am 15. April 2013 ist der Hintergrund für diesen emotional mitreißenden und grauenvoll aktuellen Thriller. Mark Wahlberg spielt den Streifenpolizisten Sergeant Tommy Saunders, der aus nächster Nähe die Explosion zweier selbstgebauter Bomben an der Laufstrecke erlebt und auf die atemlose Suche nach den Terroristen geht. In weiteren Rollen: John Goodman ("The Big Lebowski"), Kevin Bacon ("Footloose") und Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") ... ProSieben zeigt "Boston" am Mittwoch, 1. Mai 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE

Peter Esch

Senior Redakteur / stellvertretender Vice President Kommunikation/PR Fiction Kommunikation/PR Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +498995071177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com

Bildredaktion:

Kira Mindermann Tel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com

Alle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter www.p7s1-pr.de .

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell