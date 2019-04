ProSieben

"Tim Wiese, für mich bist Du eine Wrestling-Tussi!"

Das nennt man eine Kampfansage: "Tim Wiese, Du Luftpumpe. Für mich bist Du eine Wrestling-Tussi!", tönt Martial Arts-Fighter Lesley Adamu (23, Düren) vor der heutigen ProSieben-Show "Superhero Germany". "Beim Wrestling schnattert man viel, aber bei 'Superhero Germany' zählt, was du drauf hast!" Ob Lesley Adamu heute in das Finale einzieht und gegen Tim Wiese antritt, entscheidet sich ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

Zu "Superhero Germany":

Harte Muskeln für harte Duelle: Je acht Athletinnen und acht Athleten treten in jeder Ausgabe "Superhero Germany" in kräftezehrenden K.o.-Duellen gegeneinander an - bis die beiden besten im Finale stehen. Dort treffen sie auf Ex-Nationalspieler Tim Wiese und NFL-Crack Björn Werner oder Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll sowie die stärkste Frau Deutschlands, Sandra Bradley. Welcher Alltagsathlet setzt sich gegen die bärenstarken Ausnahmesportler durch und nimmt den Titel "Superhero Germany" inklusive 25.000 Euro mit nach Hause? Präsentiert wird die Physical-Event-Show von Patrick Esume.

"Superhero Germany" am Samstag, 27. April 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben.

