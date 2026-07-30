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Ohne App-Rabatt: Bei ALDI ist die Galia-Melone besonders günstig

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Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

Pünktlich zu den heißen Temperaturen ist die Galia-Melone ab sofort für einen Kilopreis von nur 1,39 Euro bei ALDI erhältlich. Damit setzt der Preisführer im deutschen Lebensmitteleinzelhandel für den Artikel einen besonders günstigen Preis für alle - ohne App-Rabatt, ohne Bedingungen.

Der Preis gilt ab sofort und für kurze Zeit in allen rund 4.200 ALDI Filialen, solange der Vorrat reicht. Damit macht der Erfinder des Discounts frische, saisonale Früchte für alle leistbar. Kundinnen und Kunden müssen bei ALDI für das Angebot keinen App-Rabatt aktivieren: Es gilt ein Preis für alle.

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