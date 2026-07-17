ALDI

ALDI senkt Kaffee-, Sommer- und Grillprodukte um bis zu 15 Prozent im Preis

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots)

ALDI macht den Einkauf erneut günstiger: Ab dem 17. Juli senkt der Discounter dauerhaft die Preise auf mehr als 20 Artikel aus den Bereichen Getränke, Wein, Tiefkühlung, Snacks und Kaffee um bis zu 15 Prozent. Mit den dauerhaften Reduzierungen macht ALDI als Preisführer im deutschen Lebensmitteleinzelhandel gute Qualität für alle leistbar.

ALDI steht für beste Qualität zum günstigsten Preis. Wann immer es möglich ist, gibt der Erfinder des Discounts Preisvorteile direkt an seine Kundinnen und Kunden weiter und unterstreicht mit der Preissenkung einmal mehr: Guter Geschmack und ein voller Einkaufswagen müssen keine Frage des Geldbeutels sein.

Kundinnen und Kunden profitieren ab sofort von Preissenkungen um bis zu einem Euro bei folgenden Artikeln:

Kaffeeprodukte:

BARISSIMO Löslicher Kaffee entkoffeiniert, 200 Gramm für nur 5,99 Euro statt 6,99 Euro (-1,00 Euro), nur bei ALDI SÜD

BARISSIMO Löslicher Kaffee entkoffeiniert, 100 Gramm für nur 2,99 Euro statt 3,49 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI Nord

BARISSIMO Löslicher Kaffee Mild, 200 Gramm für nur 4,99 Euro statt 5,49 Euro (-0,50 Euro)

BARISSIMO Löslicher Kaffee Classic, 200 Gramm für nur 4,99 Euro statt 5,49 Euro (-0,50 Euro)

BARISSIMO Löslicher Kaffee Gold, 200 Gramm für nur 5,49 Euro statt 5,99 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI SÜD

BARISSIMO Löslicher Kaffee Gold, 100 Gramm für nur 2,79 Euro statt 2,99 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI Nord

Getränke:

BBQ Bianco Toscana IGT, 0,75 Liter für nur 3,49 Euro statt 3,99 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI SÜD

Vinho Verde DOC, Portugal, 0,75 Liter für nur 2,29 Euro statt 2,69 Euro (-0,40 Euro), nur bei ALDI Nord

Sprizz Pfirsich & Nektarine, 0,75 Liter für nur 1,69 Euro statt 1,99 Euro (-0,30 Euro)

RAVINI Hugo Rosé, 0,75 Liter für nur 1,49 Euro statt 1,79 Euro (-0,30 Euro), nur bei ALDI SÜD

Sprizz Tempranillo Rosé/Himbeere & Limette, 0,75 Liter für nur 1,69 Euro statt 1,99 Euro (-0,30 Euro)

APERINI Aperitivo Spritz, 0,75 Liter für nur 1,69 Euro statt 1,99 Euro (-0,30 Euro), nur bei ALDI SÜD

Vinho Verde DOC, 0,75 Liter für nur 2,29 Euro statt 2,59 Euro (-0,30 Euro), nur bei ALDI SÜD

Doppio Tratto - Rosso Alkoholfrei, 0,75 Liter für nur 2,79 Euro statt 2,99 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI SÜD

Chardonnay Alkoholfrei, 0,75 Liter für nur 2,79 Euro statt 2,99 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI SÜD

RIO D´ORO Orangennektar, 6 x 1,5 Liter für nur 10,14 Euro statt 10,74 Euro (-0,60 Euro), nur bei ALDI SÜD

RIO D´ORO Orangennektar, 1,5 Liter für nur 1,69 Euro statt 1,79 Euro (-0,10 Euro)

TOPSPORT/RIVER Iso Light, 9 x 0,5 Liter für nur 3,49 Euro statt 3,69 Euro (-0,20 Euro)

TOPSPORT/RIVER Iso Light, 0,5 Liter für nur 0,39 Euro statt 0,41 Euro (-0,02 Euro)

Lebensmittel:

FARMER/TRADER JOE'S Cashew-Erdnuss-Mix, 200 Gramm für nur 1,99 Euro statt 2,29 Euro (-0,30 Euro)

ALL SEASONS TK Obst-Sortiment, 750 Gramm für nur 3,29 Euro statt 3,49 Euro (-0,20 Euro)

ALL SEASONS TK Heidelbeeren, 500 Gramm für nur 3,29 Euro statt 3,49 Euro (-0,20 Euro)

WONNEMEYER Antipasti Crème, 150 Gramm für nur 1,49 Euro statt 1,59 Euro (-0,10 Euro)

BBQ Ajvar, 350 Gramm für nur 1,29 Euro, nur bei ALDI SÜD

BBQ Hamburger-Gurkenscheiben/Jalapenos, 175- bzw. 190 Gramm (Abtropfgewicht) für nur 1,29 Euro, nur bei ALDI SÜD

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