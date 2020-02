Kaufland

Öko-Test vergibt die Bestnote für Bio-Vollkornspaghetti von Kaufland

Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat zwanzig verschiedene Vollkorn-Spaghetti getestet und die Nudeln der Kaufland-Eigenmarke K-Bio im Gesamturteil mit der Bestnote "sehr gut" bewertet. Die Pasta zeichnet sich durch einen für Vollkornprodukte typischen, leicht herben Duft und eine deutliche Getreide- und Stärkenote im Geschmack aus. Zudem überzeugten die Spaghetti durch ihre sehr gute Qualität.

Mit einem Preis von 0,79 Euro pro 500-Gramm-Packung haben die Vollkornspaghetti von Kaufland ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. "Unser Ziel ist es, unseren Kunden Eigenmarken von hoher Qualität anzubieten. Aus dem Grund arbeiten wir ständig daran, die Produkte unserer Eigenmarken zu optimieren. Dass sich dies in unabhängigen Tests widerspiegelt, ist sehr erfreulich", sagt Oliver Unruh, Geschäftsführer Kaufland Eigenmarken.

K-Bio

Kaufland führt in seinem Sortiment bis zu 2.500 Bio-Produkte in allen Produktkategorien. Mit der Eigenmarke K-Bio bietet der Händler etwa 240 Produkte im Preiseinstiegssegment. Alle Produkte sind frei von Farbstoffen, Geschmacksverstärkern und künstlichen Aromen und wurden nach der EU-Bio-Verordnung erzeugt. Damit Kunden die ökologischen Alternativen in den Filialen leicht auffinden, sind sie im Regal immer neben dem entsprechenden konventionellen Produkt platziert.

Über Kaufland

Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.

Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de

