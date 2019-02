Kaufland

Ab sofort über 150 Demeter-Produkte bei Kaufland

Unternehmen setzt sich für den biodynamischen Landbau ein

Neckarsulm (ots)

Kaufland baut sein nachhaltiges Sortiment weiter aus. Ab sofort bietet der Lebensmittelhändler über 150 Demeter-Produkte an, vorwiegend Artikel der Demeter-Marke Campo Verde. Das Demeter-Sortiment umfasst unter anderem Säfte, Brotaufstriche, Molkereiprodukte, Gemüsekonserven, Speiseöle, Teigwaren, Mehle, Cerealien, Gebäck sowie Obst und Gemüse. Bis Ende des Jahres wird das Angebot auf über 200 Produkte ausgeweitet.

Demeter steht für den Anspruch an höchste Qualität und besten Geschmack - und für das Ziel, Natur und Artenreichtum zu bewahren. Für die Mitglieder des bedeutendsten und ältesten Bioverbands Deutschlands gelten im Sinne der biodynamischen Landwirtschaft besonders konsequente Richtlinien, die weit über die Mindeststandards des EU-Bio-Siegels hinausgehen.

"Kaufland engagiert sich schon lange für den Schutz von Mensch und Umwelt. Deshalb ist es für uns nur natürlich, dass Demeter-Lebensmittel ab sofort einen festen Platz in unserem Sortiment haben", erläutert Andreas Schopper, Leiter Einkauf Kaufland. "Um unsere Umwelt noch mehr zu schützen, werden wir gemeinsam mit Demeter den Verein zur Förderung der Saatgutforschung im biologisch-dynamischen Landbau unterstützen." Für jedes Demeter-Produkt, das die Kunden vom 14. Februar bis 27. März kaufen, spendet Kaufland 10 Cent zur Erforschung der Nahrungs- und Saatgutqualität sowie der Erhaltung und der Weiterentwicklung der biologischen Vielfalt von Kulturpflanzen.

Die Förderung der biodynamischen Landwirtschaft und insbesondere die der Demeter-Landwirte und -Erzeuger in Deutschland ist dem Unternehmen ein wichtiges Anliegen. So unterstützt Kaufland zum Beispiel im Rahmen eines Projektes Milchbauern im Schwarzwald bei der Umstellung ihrer Betriebe auf die Demeter-Richtlinien. Kaufland baut sein Bio-Sortiment kontinuierlich aus. Inklusive Demeter-Waren können Kunden mittlerweile aus über 1.750 Bio-Produkten, davon etwa 230 der Eigenmarke K-Bio, wählen. Durch die neue große Auswahl an Demeter-Produkten bietet das Unternehmen dem Kunden eine weitere Alternative für den täglichen Einkauf.

Über Demeter

Demeter e.V. ist der älteste Bio-Verband in Deutschland. Schon seit 1924 bewirtschaften Demeter-Landwirte ihre Felder biodynamisch. Aufgrund der lebendigen Kreislaufwirtschaft gilt die Demeter-Landwirtschaft als nachhaltigste Form der Landbewirtschaftung und geht weit über die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung hinaus. Die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise geht auf Impulse Rudolf Steiners zurück, der Anfang des 20. Jahrhunderts auch Waldorfpädagogik und anthroposophische Heilweise initiierte. In Deutschland wirtschaften rund 1.600 Landwirte mit rund 80.000 Hektar Fläche biologisch-dynamisch. Zum Demeter e.V. gehören zudem etwa 330 Demeter-Hersteller und -Verarbeiter.

Über Campo Verde

Campo Verde ist die Bio-Marke, die deutschlandweit das breiteste Sortiment an Demeter-Produkten hat. Campo Verde bezieht ihre Produkte mittlerweile von 20 verschiedenen Demeter-Herstellern aus Deutschland, Österreich, Italien, Griechenland und der Schweiz.

Über Kaufland

Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln, dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.

Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist, Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei achtet Kaufland besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments. Das Unternehmen setzt sich für verantwortungsvolle Produktionsbedingungen, artgerechtere Haltungsbedingungen und den Erhalt natürlicher Lebensräume ein. Die Kunden haben eine große Auswahl an umweltfreundlichen sowie fair gehandelten Produkten, und auch für ökologische und regionale Landwirtschaft macht sich Kaufland stark.

Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.

