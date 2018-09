Aktion zum Deutschen Weiterbildungstag 2018 - Hochkarätige Kurse zum Schnäppchenpreis auf alfatraining.com

Weiterbildungen mit Zertifikat für 1EUR auf der neuen Bildungsplattform www.alfatraining.com / Aktion zum Deutschen Weiterbildungstag 2018 - Hochkarätige Kurse zum Schnäppchenpreis / Moderne Themen und modernes Lernen bei alfatraining - live, online und interaktiv. Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Karlsruhe (ots) - Weiterbildungen mit Zertifikat für 1EUR auf der neuen Bildungsplattform www.alfatraining.com

alfatraining zählt zu den größten und erfolgreichsten Bildungsanbietern im Bereich der beruflichen Weiterbildung in Deutschland. alfatraining Bildungszentrum GmbH (www.alfatraining.de) ist Mitveranstalter des diesjährigen deutschen Weiterbildungstages 2018. Zu diesem Anlass findet am 24.09.2018 an den insgesamt 66 Bildungszentren ein Tag der offenen Tür statt.

Aktion zum Deutschen Weiterbildungstag 2018

Im Zeitraum 24.09.-26.09.2018 bietet alfatraining jeweils von 14:00 bis 16:15 Uhr im Rahmen des Deutschen Weiterbildungstags 2018 insgesamt 30 Kompaktkurse zu Top-Themen zum Aktionspreis von 1EUR an, mehr unter www.alfatraining.com. Weiterbildungen aus den verschiedensten Fachbereichen in Voll- und Teilzeit machen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fit für den Arbeitsmarkt von heute und morgen.

Spannende arbeitsmarktrelevante Themen wie "Digitalisierung selbst denken", "Einführung in Scrum" und "Qualitätsmanagement - worauf es ankommt" und "Einführung Projektmanagement" bieten nur einen kleinen Ausblick auf das breite Angebot der neuen Bildungsplattform. Der Unterricht findet via alfaview® (www.alfaview.com), einer eigens entwickelten Videokonferenzsoftware, statt. Die Dozierenden und die Teilnehmenden können sich gegenseitig sehen, hören und miteinander sprechen - live, lippensynchron und in Fernsehqualität!

Das virtuelle Klassenzimmer - live, audio-visuell und dennoch nicht am gleichen Ort

Über die Videotechnik ist es möglich, dass Sie sowohl mit der Dozentin oder dem Dozenten als auch mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Ihres Kurses sprechen und im Team standortübergreifend gemeinsam, interaktiv an Projekten arbeiten. Zusätzliche separate Online-Besprechungsräume eigenen sich zur vertraulichen Kommunikation in Kleingruppen. Die hervorragende Bild- und Tonqualität der Videokonferenzsoftware alfaview® ermöglichen den ortsunabhängigen Live-Unterricht.

Mehr zur privaten berufsbegleitenden Seminare und Firmenschulungen von alfatraining: www.alfatraining.com

Mehr zur geförderten beruflichen Weiterbildung in Voll- und Teilzeit von alfatraining: www.alfatraining.de

Mehr zu der Videokonferenzsoftware alfaview®: www.alfaview.com

Pressekontakt:



presse@alfatraining.de

Original-Content von: alfatraining, übermittelt durch news aktuell