Lotto Baden-Württemberg und SC Freiburg verlängern Partnerschaft

Stuttgart

Die Staatliche Toto-Lotto GmbH verlängert ihr Sponsoring-Engagement beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg. Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker und SCF-Vorstand Oliver Leki unterzeichneten am Donnerstag (11. April) in Freiburg den neuen Vertrag. Die Vereinbarung läuft drei Jahre lang bis zur Saison 2021/22 und berücksichtigt auch den Umzug ins neue Freiburger Stadion.

"Unsere Sponsoring-Kooperation ist absolut stimmig. Wir als Landesunternehmen und der SC Freiburg stehen mit beiden Beinen auf dem Boden und sind verlässliche Partner", sagte Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker. "Der SC ist ein sympathischer Verein mit begeisterten Fans weit über Freiburg hinaus, ein Gewinn für die Bundesliga."

"Lotto Baden-Württemberg ist ein hochgeschätzter Partner, der fest im Land verwurzelt und ein großer Förderer des Sports ist", sagte SC-Vorstand Oliver Leki. "Lotto Baden-Württemberg wird sich auch weiterhin bei unserer Frauenmannschaft engagieren. Wir freuen uns über die Kontinuität dieser Zusammenarbeit."

Lotto Baden-Württemberg ist in der Premium-Kategorie weiterhin exklusiver Partner im Bereich Sportwetten. Im Vergleich zum bisherigen Engagement wurde das Sponsorenpaket etwas erweitert. Es umfasst neben TV-relevanten Werbeflächen weitere Werbe-, Kommunikations- und Branding-Maßnahmen im Umfeld des Bundesliga-Clubs und gilt auch im neuen SC-Stadion. "Das Schwarzwald-Stadion hat sicherlich seinen Reiz. Wir freuen uns aber darauf, mit dem SC in das neue Stadion umzuziehen und dort die größeren Präsentationsmöglichkeiten nutzen zu können", so Georg Wacker weiter.

Lotto Baden-Württemberg bietet Lotterien und Sportwetten an, darunter den Klassiker 6aus49. Das Landesunternehmen fördert seit vielen Jahrzehnten das Gemeinwohl. Dass der Sport heute fester Bestandteil des Alltags und ein Markenzeichen Baden-Württembergs ist, dazu haben die Toto-Lotto-Mittel in großem Maße beigetragen. Denn die Erträge aus den staatlichen Lotterien fließen in den Wettmittelfonds des Landes Baden-Württemberg. Auch dieses Jahr können der Sport und seine Verbände so wieder mit über 59 Millionen Euro rechnen. Von den Geldern erhält jeder sportlich Aktive direkt oder indirekt einen Teil, egal ob er Sport als Leistungsdisziplin oder in der Freizeit betreibt. Die Lotto-Spieler sind damit die heimlichen Mäzene des Sports in Baden-Württemberg. Das Engagement beim SC Freiburg, das seit 2016 besteht, setzt die traditionelle Partnerschaft der Toto-Lotto GmbH mit dem Sport im Land konsequent fort.

