"Charta für mehr Sicherheit auf dem Bau" der BG BAU unterzeichnet - Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz setzt Zeichen für Arbeitsschutz

Der Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz unterzeichnet am 20. März 2019 die "Charta für mehr Sicherheit auf dem Bau", die von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) initiiert wurde. Damit will der Berufsverband ein deutliches Bekenntnis zu einem sicheren, gesunden Arbeiten im Maler- und Lackiererhandwerk abgeben und die Beschäftigten der Branche für Prävention und Sicherheit sensibilisieren. Die Unterzeichnung findet anlässlich der Messe Farbe, Ausbau und Fassade (FAF) in Köln statt.

Die "Charta für mehr Sicherheit auf dem Bau" enthält Grundsätze des Arbeitsschutzes wie das Einhalten von Sicherheitsregeln, das Erkennen und Beseitigen von Unfallrisiken vor dem Weiterarbeiten oder die Akzeptanz von Sicherheit und Gesundheit als wesentlicher Bestandteil einer positiven Arbeitskultur. Mit ihr sollen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter eingebunden werden, um für mehr Sicherheit in der Bauwirtschaft zu sorgen. Dabei orientiert sich die Charta an lebenswichtigen Regeln, die das Thema Arbeitsschutz konkretisieren.

Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU, erklärt anlässlich der Charta-Unterzeichnung: "Noch immer ist der Bau eine unfallträchtige Branche. Das muss nicht sein! Präventionsmaßnahmen und eine Kultur der Sicherheit können für sichere und gesunde Arbeitsplätze sorgen. Dazu müssen wir alle an einem Strang ziehen. Jede Stimme, jede Unterstützung wird gebraucht. Umso mehr freuen wir uns über das Zeichen, das der Bundesverband Farbe heute hier setzt."

Was die Charta auf übergeordneter Ebene ist, stellt die "Betriebliche Erklärung" für individuelle Unternehmen dar. "Die Betriebliche Erklärung kann freiwillig von allen Mitgliedsunternehmen unterschrieben werden", erläutert Arenz. "Mit einer Unterschrift verpflichten sich die Unternehmen dazu, zusammen mit ihren Beschäftigten dafür zu sorgen, dass keine Unfallrisiken auf den Baustellen eingegangen werden. Ziel der Erklärung ist es, gemeinsam Unfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden."

Informationen zu Charta für mehr Sicherheit auf dem Bau sowie zur Betrieblichen Erklärung erhalten Interessierte am Messestand der BG BAU auf der FAF, Halle 8, Stand Nr. 427. Hier informiert die Berufsgenossenschaft zudem über Themen der Verhaltensprävention im Rahmen ihres Präventionsprogramms "BAU AUF SICHERHEIT. BAU AUF DICH. Auch die neuesten Fördermöglichkeiten - sogenannte Arbeitsschutzprämien - für das Malergewerbe werden hier vorgestellt. In einer Staubkabine können zudem gewerkegerechte Lösungen zum staubarmen Arbeiten in Aktion begutachtet und Podest- und Stufenleitern ausprobiert werden, während an einem Gerüst die besten Möglichkeiten zur Absturzsicherung bei Ausbau- und Fassadenarbeiten demonstriert werden.

Weitere Informationen gibt es unter www.bau-auf-sicherheit.de und unter www.bgbau.de/praemien.

