AfD - Alternative für Deutschland

Tino Chrupalla: Flächenbrand im Nahen Osten stoppen

Berlin (ots)

Vor einem Jahr griff die Hamas Israel an und nahm Geiseln. In der Folge hat sich der Krieg im Nahen Osten ausgebreitet. Bundeskanzler Olaf Scholz forderte am Sonntag einen Waffenstillstand und eine Zwei-Staaten-Lösung. Dazu erklärt Tino Chrupalla, Bundessprecher der Alternative für Deutschland:

"Seit einem Jahr rufe ich zur Deeskalation auf. Jetzt ist der Flächenbrand ausgebrochen. Und ich begrüße, dass Bundeskanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron nun Schritte unternehmen, um ihn zu stoppen. Diplomatie ist und bleibt das Gebot der Stunde. Es braucht einen Waffenstillstand und eine tragfähige Lösung für alle Seiten, damit das Sterben aufhört."

Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell