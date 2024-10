Sky Deutschland

"Unser Hof - mit Cheyenne und Nino": Japan-Pläne mit Spitzenkoch Lucki Maurer!

Folge 2 am Montag, 7. Oktober bei Sky und dem Streaming-Service WOW

Unterföhring, 2. Oktober 2024 - Cheyenne und Nino sind in heller Vorfreude: Zusammen mit Ninos Vater Gerald besuchen sie in der zweiten Folge von "Unser Hof - Mit Cheyenne und Nino" (zu sehen ab Montag, 7. Oktober bei Sky und WOW) den bekannten Spitzenkoch Ludwig "Lucki" Maurer auf seinem imposanten Hof. Als angesehener Experte für Wagyu-Rinder soll Lucki die entscheidenden Tipps geben, um ihren Traum von der Zucht einer eigenen, ganz neuartigen Rinderrasse zu verwirklichen - dem "ChiWa"-Rind. Und das geht am besten im Ursprungsland des Wagyu-Rinds, in Japan! Im Land der aufgehenden Sonne, rund 10.000 Kilometer entfernt vom heimatlichen Dobl, erleben die jungen Hofbesitzer einen spannenden Reiseauftakt: Sie treffen TikTok-Stars mit Nagezähnen und überqueren die größte Fußgängerkreuzung der Welt. Doch wie sehr werden sie ihre Kinder vermissen und was wird die Reise in die Heimat der Wagyu-Rinder mit Lucki Maurer bringen?

Master of Wagyu: Feuertaufe bei Spitzenkoch Lucki Maurer

"Glaubst du, dass er uns ernst nimmt? Er ist schon eine Koryphäe...", hat Nino auf der Fahrt zum wichtigen Treffen mit Lucki Maurer gehörig Respekt vor dem großen Namen. Gemeinsam mit Vater Gerald und Cheyenne wollen sie den erfahrenen Landwirt und Spitzenkoch von ihrem Vorhaben überzeugen, mit der Kreuzung von Wagyu- und Chianinarind ganz neue Wege zu gehen und mit dem ChiWa-Rind eine weltweit einzigartige Rasse zu schaffen. Lucki Maurer gilt als einer der Pioniere der Wagyu-Zucht in Europa und kann auf jahrzehntelange Erfolge zurückblicken, ein echtes Vorbild für Cheyenne und Nino. Bei Streifzug durch Luckis Ställe, seinem Hofladen und beim Anblick der stolzen Wagyu-Rinder gerät Nino ins Schwärmen: "Ich bin beeindruckt, was er hier auf die Beine gestellt hat!" Doch was hält Lucki Maurer von der Idee der risikoreichen Kreuzung der beiden doch sehr unterschiedlichen Rinderrassen? "Darauf ist bisher noch niemand gekommen - das ist ja wie Äpfel und Birnen irgendwo", scheint der angesehene Züchter zunächst nicht wirklich überzeugt. "Aber mir gefällt es, wenn jemand Leidenschaft und eine Passion hat. Einen eigenen Weg zu gehen und über den Tellerrand hinauszuschauen - das beeindruckt mich schwer!", weiß er dennoch den Ehrgeiz des Jungbauernpaares sehr zu schätzen. Bei einer gemeinsamen Grillaktion in Luckis Küche präsentiert er den beiden dann die große Überraschung: "Ich fliege nach Japan - kommt mit, wenn ihr Bock habt, ich nehme euch mit auf eine Reise rund ums Wagyu-Rind!" Nino und Cheyenne sind sprachlos und ihre Freude kennt keine Grenzen.

Reisefieber

"Heute ist ein sehr besonderer Tag, denn heute fliegen wir das erste Mal länger als eine Woche weg, seitdem wir die Kinder haben", kann Cheyenne es kaum erwarten, die lang ersehnte, zweiwöchige Japan-Reise anzugehen. "Ich bin normalerweise nicht der Typ, der gern verreist, ich war vier Jahre nicht mehr richtig weg - aber auf Japan habe ich schon länger extrem Bock!", ist auch Nino voller Vorfreude. Cheyennes Mutter Natascha ist extra angereist, um auf dem Chianinahof die Stellung zu halten und sich um die Kinder und den Haushalt zu kümmern. "Ich habe schon meinen Reha-Termin klar gemacht, wenn sie wieder zurück sind", sieht das Familienoberhaupt der Ochsenknechts mit einem Augenzwinkern einiges an Arbeit auf sie zukommen. Doch je näher der Zeitpunkt der Reise kommt, desto unruhiger wird Cheyenne plötzlich: "Ich bin schon etwas traurig wegen der Kids!" Hat sie die kommende längere Trennung von ihren Kindern Mavie und Matteo etwa doch unterschätzt? Es sieht ganz danach aus, denn beim Abschied fließen viele Tränen und Cheyenne und Nino plagen schlimme Gewissensbisse... .

Konnichiwa, Tokio!

Tausende Kilometer von ihrem geliebten Chianina-Hof entfernt, stürzen sich Cheyenne und Nino ins große Asien-Abenteuer. Das erste Ziel: Japans Hauptstadt Tokio! "Ich freue mich extrem auf die Zeit mit Nino", hat Cheyenne ihren Trennungsschmerz von ihren Kindern überwinden können und blickt freudig auf die kommende Pärchen-Zeit mit ihrem Ehemann. Nachdem die hochtechnisierte Toilette ihres Hotelzimmers für eine unfreiwillige Erfrischung gesorgt hat, stellen die beiden im Trubel der Großstadt angekommen schnell fest: Hier ticken die Uhren anders als in der Steiermark! Mit großen Augen schlendert das Jungbauern-Paar durch die Straßen der Mega-Metropole. "Stadt, soweit das Auge reicht", lacht Cheyenne. Dabei gerät der Besuch eines hippen Capybara-Cafés zu einer skurrilen Nagetier-Begegnung, die Nino nachdenklich stimmt: "Ich fühle mich eigentlich nicht so wohl hier. Das hier steht auch nicht für die Werte, die wir auf unserem Hof vermitteln", macht er sich Sorgen um die Haltung der Tiere in der Großstadt. Spätestens beim Überqueren der weltberühmten Kreuzung "Shibuya Crossing" ist für beide klar: Sie sind in tatsächlich in Japan angekommen! Doch trotz vieler verführerischer Reize der Großstadt, erinnert Nino an den eigentlichen Zweck ihrer Reise: "Wir sind nicht für Urlaub in Japan, sondern wollen Lucki Maurer treffen, haben vieles vor und wollen viel über das Wagyu Rind lernen". Gesagt getan - der nächste Programmpunkt wartet schon am kommenden Tag

B28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher, Executive Producerin seitens B28 Produktion ist Claudia Weisener, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermine:

Ab 30. September immer montags ab 20.15 Uhr auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.

