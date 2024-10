Fainin GmbH

Die Zukunft der Employer Benefits: Nachhaltigkeit auf Mitarbeiterebene durch 2-share

Hamburg (ots)

Was bietet 2-share?

Maximilian Lehmann, Mitgründer von fainin und 2-share möchte jedem Mitglied auf seiner Plattform einen Mehrwert bieten und das Leben von allen Beteiligten bereichern. fainin ist ein öffentlicher Marktplatz, bei dem alle jetzt schon sicher Teilen können. 2-share ist das darauf basierende B2B-Angebot, das es Mitarbeitenden eines Unternehmens ermöglicht, private Freizeitgegenstände wie Werkzeuge, Kamera-, Sport- und Freizeit-Equipment unkompliziert und sicher miteinander zu teilen. "Unser Ziel ist es, Ressourcen effizient zu nutzen und eine Sharing-Community für Unternehmen zu schaffen.", so Maximilian.

Von der größten Sharing Plattform zum Employer Benefit - ein Spagat zwischen Universitäten und Corporates

2-share bietet eine einzigartige Lösung im Bereich Employer Benefits während fainin sich über Universitäten mit der gleichen Lösung verbreitet hat. 2-share setzt dabei auf Nachhaltigkeit und Gemeinschaft. Die Partner etablieren die Lösung in ihren Unternehmen, um einen Benefit zu liefern, der nicht mit monetären Anreizen ersetzt werden kann.

Mit Hilfe der Plattform können Mitarbeitende private Gegenstände teilen und leihen, was nicht nur den Teamgeist stärkt, sondern auch das Engagement für Umwelt- und Ressourcenschonung im Unternehmen fördert. Unternehmen positionieren sich dadurch als verantwortungsvolle Arbeitgeber, was ein starkes Argument für die Mitarbeiterbindung in Zeiten von Fachkräftemangel ist. Ein echter Arbeitgebervorteil, der nicht mit monetären Anreizen ersetzt werden kann.

Maximilian fügt hinzu: "Genau das haben wir in den letzten Jahren entwickelt - eine Lösung, die die Nachhaltigkeitsstrategie auf Mitarbeiterebene etabliert und aktiv das Leben aller Beteiligten positiv beeinflusst. Eine der wenigen Employer Benefit Maßnahmen, die der Arbeitgebermarke und auch der Nachhaltigkeitsstrategie zugutekommt."

Sharing als nachhaltige Lösung

Über 2-share können Mitarbeitende weit mehr als nur Autos teilen - im Fokus stehen private Freizeit Gegenstände wie Werkzeuge, Kamera-Equipment, Sport- und Freizeitausrüstung. "Unser Ziel ist es, das Potenzial von selten genutzten, aber hochwertigen Gegenständen voll auszuschöpfen und sie sinnvoll in der Community zu verteilen.", sagt Maximilian.

Jeder Teilnehmer hat bei 2-share die Möglichkeit Geld zu sparen und die Umwelt zu schonen. Wir wollen damit die Lücke zwischen klassischen Möglichkeiten wie CarSharing und privaten Nachbarschaftsgruppen schließen - und das wirklich sichere Teilen von beweglichen Gegenständen in die Gesellschaft zurückbringen.

Teilen braucht Vertrauen

Vertrauen spielt bei 2-share eine zentrale Rolle - man kann es sogar als das Fundament des öffentlichen Marktplatzes sehen. Und darauf aufbauend haben wir das B2B-Angebot entwickelt. Zusätzlich zu der Versicherung von jedem Artikel bis zu 15.000 EUR setzen wir auf ein transparentes Bewertungssystem, um sicherzustellen, dass alle geteilten Gegenstände sorgfältig behandelt werden. Durch die Verifizierung der Nutzer und ein klar strukturiertes Feedback System schaffen wir eine Umgebung, in der Sicherheit mit Effizienz zusammen gedacht wird.

Wie steht es um das Thema Versicherung im Schadensfall bzw. bei Verlust?

Jede Vermietung wird von der Ergo bis zu 15.000 EUR versichert. Dies schützt beide Parteien im Schadens- oder Verlustfall und sorgt dafür, dass der Sharing-Prozess reibungslos verläuft, ohne finanzielle Risiken einzugehen.

Unternehmen haben dank einer Förderung einer staatlichen Institution die Möglichkeit, alle unkommerziellen Verleihgeschäfte auch zu versichern. Ein wichtiges Detail, das bei der Buchung unserer Lösung berücksichtigt werden sollte. Sollte also etwas kaputt gehen, sind beide Seiten abgesichert und es entstehen keine unangenehmen Überraschungen.

Arbeitgeber Plattformen - nur Employer Branding?

Es geht um mehr als nur Employer Branding oder Image. Unternehmen profitieren direkt von der Sharing-Plattform, indem sie Ressourcen effizienter nutzen und gleichzeitig ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Für Mitarbeitende entsteht ein echter Mehrwert, da sie Zugang zu Freizeit- und Hobby-Ausrüstung haben, die sie sich sonst vielleicht nicht leisten könnten. Dies stärkt das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeiter.

Und dass die Mitarbeitenden private Freundschaften in einem beruflichen Kontext vereinen hilft vor allen Dingen der Unternehmenskultur. Das fördert nicht nur die Mitarbeiterzufriedenheit, sondern reduziert auch unnötige Anschaffungen und Kosten. Ein echter Win-Win!

Starten mit 2-share

"Aktuell können sich Unternehmen auf eine Warteliste eintragen, weil wir nur mit bis zu 20 ausgewählten Partnern die Rollouts in 2025 umsetzen. Jeder Rollout benötigt Zeit und volle Aufmerksamkeit - daher setzen wir bei den Partnerschaften auf Qualität, statt auf Quantität. Außerdem arbeiten wir intensiv an der Optimierung unserer Plattform und den Feedbacks der aktuellen Pilotpartner.", fügt Maximilian hinzu. Interessierte Unternehmen können sich auf einer Warteliste eintragen. Es dürfen nur besonders nachhaltige und mitarbeiterzentrierte Unternehmen teilnehmen.

