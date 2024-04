ERS electronic GmbH

ERS electronic kündigt Vereinbarung mit Geringer Halbleitertechnik GmbH & Co. KG zur Stärkung der F&E- und Produktionskapazitäten

MÜNCHEN, 9. April 2024 ERS electronic, der branchenführende Anbieter von Wärmemanagementlösungen für die Halbleiterfertigung, hat eine Vereinbarung mit der Geringer Halbleitertechnik GmbH & Co. KG abgeschlossen und damit seine Forschungs- und Entwicklungs- (F&E) und Produktionskapazitäten gestärkt.

Geringer wurde 1991 gegründet und hat sich als renommierter Entwickler und Hersteller von maßgeschneiderten Fertigungsmaschinen für die Halbleiterindustrie etabliert. ERS hat das gesamte erfahrene Team und die Einrichtungen von Geringer in Barbing, in der Nähe von Regensburg, integriert. Die modernen und gut ausgestatteten Produktionsräume werden unter dem Namen ERS Barbing als Drehkreuz und Kompetenzzentrum für den ERS-Geschäftsbereich Advanced Packaging Equipment Solutions (APEqS) fungieren.

Die Erfahrung und das maschinentechnische Know-how des Teams werden ERS bei der Entwicklung seiner branchenweit bekannten Advanced Packaging-Anlagen unterstützen, einschließlich der neu angekündigten Produktlinie Wave3000 und Luminex.

Diese strategische Vereinbarung baut auf der starken Grundlage einer früheren erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf.

Debbie-Claire Sanchez, VP und Leiterin der APEqS Business Unit bei ERS electronic, sagt: "Unser vorheriges Projekt mit Geringer hat gezeigt, dass unsere Werte und unser Engagement für die Entwicklung qualitativ hochwertiger, innovativer Lösungen stark übereinstimmen. Das Fachwissen des Teams in Verbindung mit dem neuen Kompetenzzentrum in Barbing wird zweifellos unsere Innovations- und Produktionsziele vorantreiben und es uns ermöglichen, an der Spitze des technologischen Fortschritts in der Branche zu bleiben."

"Wir freuen uns sehr, das Team von Geringer bei ERS willkommen zu heißen und unsere APEqS Business Unit zu erweitern", sagt Laurent Giai-Miniet, CEO von ERS electronic. "Dieser Schritt ermöglicht es uns, unsere Position auf dem Markt weiter zu stärken und unsere Reaktion auf Kundenbedürfnisse deutlich zu beschleunigen."

Der CEO und Gründer von Geringer, Michael Geringer, fügt hinzu: "Ich bin stolz darauf, diese Reise mit Geringer mitgemacht zu haben, und ich bin zuversichtlich, dass ERS weiterhin die Werte und Standards aufrechterhalten wird, die unser Unternehmen definiert haben. Während ich meinen Ruhestand genieße, wünsche ich ERS alles Gute und bin gespannt auf die großen Dinge, die sie erreichen werden."

Über ERS:

Die ERS electronic GmbH mit Sitz im Münchner Vorort Germering liefert seit mehr als 50 Jahren innovative Wärmemanagement-Lösungen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen hat sich vor allem mit seinen schnellen und präzisen luftgekühlten thermischen Chuck-Systemen für das Wafer-Probing einen hervorragenden Ruf erworben. Im Jahr 2008 erweiterte ERS sein Fachwissen auf den Markt für Advanced Packaging. Heute sind die vollautomatischen und manuellen Systeme zur Debonding und Warpage Adjustment in den Produktionshallen der meisten Halbleiterhersteller und OSATs weltweit zu finden.

