E.ON Energie Deutschland GmbH

Kundenchampion 2026 & Top Kundenbewertung: E.ON setzt Maßstäbe bei der Kundenzufriedenheit

München (ots)

Zwei unabhängige Auszeichnungen bescheinigen E.ON Energie Deutschland eine hohe Kundenzufriedenheit: Das Unternehmen wurde sowohl als "Kundenchampion 2026" als auch bei der "Top Kundenbewertung 2026" gewürdigt - zwei Bewertungen auf Basis von Kundenfeedback.

Mit der Auszeichnung "Top Kundenbewertung 2026" wurde E.ON von Service Value in Kooperation mit dem SZ Institut ausgezeichnet. In der Kategorie "Energieversorger überregional" erhielt das Unternehmen als Erstplatzierter mit einer 5-Sterne-Bewertung den höchsten Wert. Untersucht wurde die Tonalität, mit der online über die Marke E.ON gesprochen wird - zu Themen wie Produkt und Service, Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität und Weiterempfehlung. Die Auszeichnung ist damit ein wichtiger Indikator für die Kundenzufriedenheit in einem wettbewerbsintensiven Markt - denn für viele ist eine positive öffentliche Wahrnehmung im Internet heute eine wichtige Orientierung bei der Anbieterwahl.

Herausragender Service - von Kundinnen und Kunden bestätigt

Auch die Bewertung als "Kundenchampion 2026" erfolgt ausschließlich auf Basis von Kundenfeedback - und würdigt damit Unternehmen, denen es in besonderem Maße gelingt, Vertrauen aufzubauen, Zufriedenheit zu schaffen und eine starke Bindung zu ihren Kunden zu entwickeln. Hier hat E.ON als Stromanbieter in den Kategorien Nachhaltigkeit, Innovation, Mitarbeitende, Qualität und Preis Top-3-Platzierungen erzielt. Damit zählt E.ON in allen zentralen Leistungsdimensionen zu den führenden Anbietern und überzeugt mit einer besonders ausgewogenen Gesamtperformance. Die Auszeichnung unterstreicht, dass das Unternehmen nicht nur in einzelnen Bereichen, sondern entlang der gesamten Customer Journey überzeugt.

Diese starken Platzierungen machen deutlich, dass E.ON mit Fokus auf Service, transparente und faire Angebote sowie innovative und nachhaltige Lösungen bei Kundinnen und Kunden langfristig Vertrauen gewinnt und als verlässlicher Anbieter wahrgenommen wird.

Über die Auszeichnungen:

Die Auszeichnung "Deutschlands Kundenchampions 2026" basiert auf einer umfassenden Studie zur Kundenbindung, in der rund 159 Unternehmen aus verschiedenen Branchen untersucht wurden. Durchgeführt wird die Analyse vom Marktforschungsunternehmen 2HMforum auf Basis von rund 21.000 Kundeninterviews, die insbesondere die emotionale Kundenbindung messen. E.ON zählt dabei zu den Top 3 im Bereich Stromanbieter und gehört damit zu den Unternehmen mit besonders starker Kundenbindung in Deutschland.

Auf einer umfassenden Analyse von rund 15 Millionen Nennungen zu etwa 15.000 Marken basiert die Auszeichnung "Top Kundenbewertung 2026". Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 1. April 2024 bis 31. März 2026 durchgeführt. In die Bewertung fließen sowohl die Tonalität als auch die Reichweite der Marke ein. Die Punktzahl wird anschließend branchenbezogen auf einer Skala von 0 bis 100 normiert, wobei der jeweilige Branchensieger mit 100 Punkten den Benchmark setzt. Ausgezeichnet werden Marken, die innerhalb ihrer Branche überdurchschnittlich viele Punkte erreichen.

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