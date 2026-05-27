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Steigende Nachfrage nach langfristigen Energieverträgen für mehr Planungssicherheit

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München (ots)

Angesichts der Situation im Nahen Osten machen sich derzeit viele Verbraucherinnen und Verbraucher Gedanken, wie sich ihre Energiekosten in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln werden.

"Während sich E.ON Bestandskunden sicher sein können, dass wir ihre Preise im Jahr 2026 stabil halten, entscheiden sich Neukunden aktuell vermehrt für Verträge mit längeren Laufzeiten. Konkret beobachten wir seit Beginn des Iran-Kriegs im März, dass mehr als 50 Prozent unserer Neukunden Tarife mit längeren Laufzeiten von 24 Monaten bei uns nachfragen, um sich vor Preisschwankungen abzusichern", erklärt Martin Endress, CCO und verantwortlich für das Kundengeschäft bei E.ON Energie Deutschland. "Auch in Kundengesprächen zeigt sich, dass der Wunsch nach Schutz vor Preissprüngen, Marktschwankungen und nach verlässlicher Planbarkeit zunimmt", so Endress.

Besonders in aktuellen Krisenzeiten schätzen viele Verbraucherinnen und Verbraucher verlässliche Energieanbieter, die ihnen durch eine vorausschauende Beschaffung lange Preisgarantien und damit Stabilität und Sicherheit bieten.

Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach Energielösungen rund ums Zuhause hoch: Die Anfragen nach Solaranlagen haben sich im März und April gegenüber dem Vorjahr in etwa verdoppelt, zudem steigt auch das Interesse an Wallboxen für Elektroautos und Wärmepumpen.

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