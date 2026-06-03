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E.ON Umfrage zur aktuellen Marktlage: Viele Energiekundinnen und -kunden setzen auf Verlässlichkeit und längerfristige Tariflaufzeiten

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München (ots)

Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher spielen Verlässlichkeit und planbare Energiekosten im Umfeld geopolitischer Konflikte und einer angespannten Weltwirtschaft eine wichtige Rolle bei der Wahl ihres Energieanbieters. Dabei geht es weniger um kurzfristige Preisvorteile als um langfristige Stabilität und zuverlässige Rahmenbedingungen. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag von E.ON. "Aktuell würden sich rund 63 Prozent der Deutschen bei Abschluss eines neuen Strom- oder Gasvertrages für einen Tarif mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr entscheiden, 25 Prozent sogar für eine Dauer von 24 Monaten oder länger", erklärt Martin Endress, Chief Commercial Officer (CCO) bei E.ON Energie Deutschland. Tatsächlich verzeichnet auch E.ON als Deutschlands führender Energieversorger seit Ausbruch des Iran-Krieges eine deutlich steigende Nachfrage nach Tarifen mit längeren Laufzeiten und Preisgarantien. "Während wir für unsere Bestandskundinnen und -kunden ihre Preise im Jahr 2026 stabil halten können, entscheiden sich Neukunden bereits heute mehrheitlich für Tarife mit längeren Laufzeiten, um sich ebenfalls abzusichern", so Martin Endress weiter.

Zuverlässigkeit des Energieversorger als wichtiges Kriterium - Nachfrage nach Energielösungen bleibt auf Rekordniveau

Für 44 Prozent der Befragten ist zudem seit Beginn des Krieges im Iran neben dem Preis die Zuverlässigkeit des Energieanbieters wichtiger geworden. "Auch in unseren Kundengesprächen erleben wir, dass sich viele Menschen vor allem Schutz vor Preissprüngen und Planungssicherheit wünschen und bei Lockangeboten aktuell genauer hinschauen als früher. Genau hier setzen wir mit unseren Angeboten an - mit langfristigen Preisgarantien und einer vorausschauenden Beschaffungsstrategie, die Stabilität ermöglicht", erläutert E.ON Geschäftsführer Martin Endress. Neben stabilen Preisen bleibt auch das Interesse an Energielösungen für das eigene Zuhause hoch: So hat sich bei E.ON insbesondere die Nachfrage nach Solaranlagen im Frühjahr gegenüber dem Vorjahr etwa verdoppelt und ist weiterhin ungebrochen hoch. Auch Lösungen wie Wallboxen oder Wärmepumpen werden verstärkt nachgefragt.

Methodik: Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 20. und 22.05.2026 insgesamt 2094 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.

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