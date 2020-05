ZDFinfo

Mainz, 19. Mai 2020

Mainz

Woche 21/20 Mittwoch, 20.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.10 Die Römer und der Krieg im Heiligen Land Israel/Deutschland 2019 6.55 Milliardengeschäft Porno - Internet-Sex ohne Jugendschutz? Deutschland 2019 7.40 Frankfurt - Bahnhofsviertel Rotlichtbezirk und Hipstermeile Deutschland 2015 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Deutschlands Sex-Industrie Das Milliardengeschäft mit der Prostitution Deutschland 2017 9.10 Dunkelfeld - Kindesmissbrauch auf der Spur Deutschland 2020 9.55 Das Schweigen der Hirten Missbrauch in der Kirche Frankreich 2018 10.40 Entführung aus dem Vatikan - Der Fall Emanuela Orlandi Deutschland 2018 11.25 Blutiger Pakt - Italien und die Mafia Deutschland 2017 12.10 ZDFzoom Heirat ohne Liebe Zwangsehen in Deutschland Deutschland 2018 12.40 Time Scanners: Geheimnisse in 3D Machu Picchu Großbritannien 2017 13.25 Karthagos vergessene Krieger Deutschland 2015 14.10 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Pyramidenstadt Großbritannien 2016 14.55 Montezuma - Legendärer Herrscher der Azteken Großbritannien 2009 15.40 1491 - Amerika vor Kolumbus Die ersten Menschen Kanada 2017 16.25 1491 - Amerika vor Kolumbus Jäger und Bauern Kanada 2017 ( weiterer Ablauf ab 17.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Drug Wars Großbritannien und das Kokain Großbritannien 2019 22.25 Drug Wars Großbritanniens junge Dealer Großbritannien 2019 23.10 Drogenkrieg auf den Philippinen Philippinen 2018 23.50 Mexikos schmutziger Drogenkrieg Großbritannien 2015 0.35 heute journal 1.05 Die sieben größten Irrtümer des Euro Deutschland 2020 1.50 1929 - Der große Börsencrash Schwarzer Donnerstag Frankreich 2009 2.35 1929 - Der große Börsencrash Kampf gegen die Krise Frankreich 2009 3.20 Mythos Gold Ewige Suche Deutschland 2016 4.05 Mythos Gold Schmutzige Geschäfte Deutschland 2016 4.50 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 Woche 21/20 Donnerstag, 21.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 5.50 Mit Algorithmen zum Glück Wie gut ist Online-Dating? Großbritannien 2016 6.35 Sexsucht - Wenn die Lust zur Droge wird Deutschland 2015 ( weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen ) Beginnzeitkorrektur beachten: 14.50 Saubere Autos, schmutzige Batterien - Kobaltabbau im Kongo Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 15.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 16.05 ZDFzoom Der wahre Preis für den perfekten Apfel Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.20 Unser täglich Fleisch Frankreich 2018 18.05 ZDFzeit Aldi oder Lidl? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDFzeit No-Name oder Marke? Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Pizza, Tiefkühl-Gemüse und Fischstäbchen Deutschland 2019 23.10 Risiko Mikroplastik - Lesch fragt nach Deutschland 2019 23.50 Grüne Mythen - Die großen Irrtümer der Nachhaltigkeit Deutschland 2020 0.40 Saubere Autos, schmutzige Batterien - Kobaltabbau im Kongo Deutschland 2020 1.25 planet e.: Fast Fashion - Die Folgen des Modewahnsinns Deutschland 2019 1.50 ZDFzoom Der wahre Preis für den perfekten Apfel Deutschland 2018 2.20 Leschs Kosmos Ernährungstrends: Wie gesund sind Low, Slow & No Deutschland 2019 2.50 Das Saatgut-Kartell Frankreich 2019 3.35 Achtung, Essen! Keime Deutschland 2020 4.20 Achtung, Essen! Eier Deutschland 2020 Woche 24/20 Sonntag, 07.06. Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten: 15.00 Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für Verzweifelte Deutschland 2018 "ZDFzoom: Arme Kindheit in Deutschland" entfällt "Russlanddeutsche - Tradition, Freiheit, Frust" um 15.30 Uhr entfällt 15.45 Shisha - Das gefährliche Geschäft mit dem kalten Rauch Deutschland 2020 16.30 Rockerkrieg Aufstieg der Hells Angels Deutschland 2017 17.15 Rockerkrieg Mord und Verrat Deutschland 2017 18.00 Rockerkrieg Neue Fronten Deutschland 2017 18.45 Die Soros-Verschwörung - Der meistgehasste Milliardär Deutschland 2020 ( weiterer Ablauf ab 19.40 wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 4.15 Die Welt der Reichsbürger Träumer, Aussteiger, Extremisten Deutschland 2017 "ZDF.reportage: Armes reiches Deutschland: Wohlstand in Gefahr?" entfällt "ZDF.reportage: Armes reiches Deutschland: Rentner in Not" um 4.45 Uhr entfällt Montag, 08.06. Bitte Programmänderungen beachten: 5.00 Die sieben größten Verschwörungstheorien der Geschichte Deutschland 2020 "ZDF.reportage: Armes reiches Deutschland: Wenn ein Job nicht reicht" um 5.15 Uhr entfällt 5.45 Rechte Verschwörer - Angriff von innen? Deutschland 2020 "Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand" entfällt ( weiterer Ablauf ab 6.30 wie vorgesehen )

