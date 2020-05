ZDFinfo

Woche 20/20 Freitag, 15.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Amerika Großbritannien 2019 6.20 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Eurasien Großbritannien 2019 7.05 Terra X Leben auf dem Vulkan Deutschland 2014 ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 Frontal 21 8.50 auslandsjournal spezial: Corona global 9.20 Ausgedieselt - Autofahrer zahlen die Zeche Deutschland 2019 10.05 Saubere Autos, schmutzige Batterien - Kobaltabbau im Kongo Deutschland 2020 10.50 planet e.: Abgassünder Diesel Freie Fahrt in den Export Deutschland 2019 11.20 ZDFzoom Vollgas oder Scheitern Auto-Deutschland unter Druck Deutschland 2019 11.50 ZDFzoom Die Lüge vom sauberen LKW Abgas-Betrüger und ihre Dreckschleudern Deutschland 2017 12.20 Grüne Mythen - Die großen Irrtümer der Nachhaltigkeit Deutschland 2020 13.05 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017 13.35 Terra X Wilder Planet: Vulkane Deutschland 2013 14.20 Terra X Wilder Planet: Erdbeben Deutschland 2013 ( weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 15.50 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Afrika Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 16.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 17.20 Weltbewegend - Die Entstehung der Kontinente Amerika Großbritannien 2019 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017 23.10 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing Deutschland 2017 23.55 ZDF-History Mao - der rote Kaiser Deutschland 2016 0.35 heute journal 1.10 Terra X Ein Tag im alten Rom Deutschland 2016 1.55 Terra X Rom am Rhein Krieg und Frieden Deutschland 2016 2.35 Terra X Rom am Rhein Blüte und Bedrohung Deutschland 2016 3.20 Terra X Rom am Rhein Zentrum des Imperiums Deutschland 2016 4.05 Nero Retter Roms? Italien 2010 4.50 Rätsel der Geschichte Das Kolosseum in Rom USA 2012 Woche 21/20 Samstag, 16.05. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 Attentat am Obersalzberg - Geheimplan "Foxley" Frankreich 2018 "Tag der Entscheidung: De Gaulle und das "Freie Frankreich" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )

