ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 13. Mai 2020

Mainz (ots)

Woche 21/20 Mittwoch, 20.05. Bitte Programmänderungen beachten: 1.15 Die sieben größten Irrtümer des Euro Deutschland 2020 "Treffpunkt Kiosk: Fußball, Frust, Ersatzfamilie" entfällt 2.00 1929 - Der große Börsencrash Schwarzer Donnerstag Frankreich 2009 "Treffpunkt Kiosk: Kippen, Kumpel, Kohleausstieg" entfällt 2.45 1929 - Der große Börsencrash Kampf gegen die Krise Frankreich 2009 "Treffpunkt Kiosk: Von Traumjobs und Überlebenskampf!" entfällt 3.30 Mythos Gold Ewige Suche Deutschland 2016 "Treffpunkt Kiosk: Von Minijobs und Altersarmut" entfällt 4.15 Mythos Gold Schmutzige Geschäfte Deutschland 2016 "Wutsache: Abstiegsangst" entfällt "Wutsache: Mindestlohn" um 4.30 Uhr entfällt 4.45 Leschs Kosmos Mythos Gold - die Angst vor dem Crash Deutschland 2017 Donnerstag, 21.05. Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten: 5.15 Leschs Kosmos Goldrausch in der Tiefsee Deutschland 2016 "Teurer Wohnen: Der Kampf um bezahlbare Mieten" entfällt 5.45 Mit Algorithmen zum Glück Wie gut ist Online-Dating? Großbritannien 2016 6.30 Sexsucht - Wenn die Lust zur Droge wird Deutschland 2015 7.15 Unheimliche Macht - wie Algorithmen unser Leben bestimmen Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte neue Beginnzeiten beachten: 8.30 Achtung, Essen! Zucker Deutschland 2020 9.15 Achtung, Essen! Eier Deutschland 2020 10.00 ZDFzeit No-Name oder Marke? Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Nutella, Kellogg's und Kerrygold Deutschland 2019 10.45 ZDFzeit No-Name oder Marke? Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller Pizza, Tiefkühl-Gemüse und Fischstäbchen Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 11.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte neue Beginnzeiten beachten: 17.15 Unser täglich Fleisch Frankreich 2018 18.00 ZDFzeit Aldi oder Lidl? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 18.45 ZDFzeit Rewe oder Edeka? Der große Einkaufs-Check mit Nelson Müller Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 22/20 Samstag, 23.05. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Das unbekannte China Von Binnenschiffern und Drachenbooten "Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper: Härtetest für Bugsier 8" entfällt 6.15 Das unbekannte China Von Schwalbennestern und Falknern "Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper: Riesenpott voraus" entfällt 7.00 Das unbekannte China Von Schattentheatern und Büffelkämpfen "Venedig am Limit: Zwischen Schönheit und Tourismus" entfällt "Abenteuer Donaukreuzfahrt - Von Passau bis zum Eisernen Tor" um 7.30 Uhr entfällt 7.45 Die Entstehung der Erde Der Vulkan von Krakatau USA 2009 "Abenteuer Donaukreuzfahrt - Vom Schwarzen Meer nach Budapest" um 8.00 Uhr entfällt 8.30 Die Entstehung der Erde Death Valley USA 2009 "Abenteuer Hurtigruten: Eine Reise ans Ende der Welt" entfällt "AIDA oder TUI Cruises? Der Kreuzfahrt-Check" um 9.00 Uhr entfällt 9.15 Die Entstehung der Erde Die Geburt von Hawaii USA 2009 "Urlauber in Seenot - Pannenhelfer auf dem Wasser" um 9.45 Uhr entfällt 9.58 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.00 Die Entstehung der Erde Yosemite Nationalpark USA 2010 "Leschs Kosmos: Goldrausch in der Tiefsee" um 10.15 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen )

