Woche 20/20 Dienstag, 12.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.45 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Hafenstädten Frankreich 2017 7.30 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Auf dem Fluss Frankreich 2017 8.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.15 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Im Drogenkampf Frankreich 2017 ( weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 11.25 Randale - Fußballfans außer Kontrolle Deutschland 2015 12.10 Kampfbereit: Russlands Hooligans Fußball, Randale und Politik Deutschland 2017 12.50 ZDF-History Kinder der Macht. Fluch und Segen berühmter Eltern. Deutschland 2020 13.40 ZDF-History Die Ritter - Mythos und Wahrheit Deutschland 2018 14.25 ZDF-History Maximilian - Der letzte Ritter Deutschland 2017 15.05 ZDF-History Geköpft, gerädert, gehenkt: Was am Richtplatz geschah Deutschland 2018 15.50 Geheimnisse des Towers Prinzen und Rebellen Großbritannien 2018 16.35 Geheimnisse des Towers Könige und Henker Großbritannien 2018 17.20 Geheimnisse des Towers Verschwörer und Verräter Großbritannien 2018 18.05 Geheimnisse des Towers Spione und Kronjuwelen Großbritannien 2018 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Pyramiden Gizeh - Die letzten Geheimnisse Frankreich 2019 22.25 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 23.10 Die Pyramiden Cheops - Geheimnis der Felsenkammer Frankreich 2019 23.50 Die Pyramiden Meidum - Das Scheingrab Frankreich 2019 0.35 heute journal 1.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016 1.50 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017 2.35 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Guillaume (1974) Deutschland 2016 3.20 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Harry Wörz Deutschland 2017 4.05 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016 4.50 So entstand die Bundesrepublik 23. Mai 1949 Woche 24/20 Mittwoch, 10.06. Bitte Programmänderung beachten: 12.45 Krank ohne Kasse - Wenn das Gesundheitssystem versagt Deutschland 2019 "ZDFzeit: Der große Warentest: Richtig gut schlafen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )

