Mainz, 11. Mai 2020

Mainz (ots)

Montag, 11.05. Bitte Programmänderungen und Beginnzeitkorrketuren beachten: 5.05 Die sieben größten Irrtümer des Euro Deutschland 2020 5.50 Hard Time - Knast in Vegas WG hinter Gittern USA 2018 6.35 Knast in den USA Zweite Chance statt lebenslänglich USA 2017 7.20 Police Patrol - Gefährliches Pflaster In Touristengebieten Frankreich 2017 8.00 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Polizistinnen unterwegs Frankreich 2017 8.45 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Reich und Arm Frankreich 2017 9.30 FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 [TM] Spiel um Platz 3 Deutschland - Portugal (Erstsendung 8.7.2006) Deutschland 2014 Falsche Geständnisse - 09.30 Uhr - entfällt! Ermittler! - 10.15 Uhr - entfällt! Mördern auf der Spur - 10.45 Uhr - entfällt! Mördern auf der Spur - 11.15 Uhr - entfällt! 11.45 ZDF.reportage Letzter Ausweg Pfandleihhaus Wenn das Geld knapp wird Film von Clemens Riha Deutschland 2019 Mördern auf der Spur um 11.45 Uhr - entfällt! 12.15 ZDF.reportage Rennstrecke Autobahn Zoff ums Tempolimit Film von Oliver Koytek Deutschland 2019 Mördern auf der Spur - 12.15 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.25 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und die Frauen Deutschland 2011 23.10 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und das Geld Deutschland 2011 23.55 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Himmlers Macht Deutschland 2011 0.35 heute journal 1.05 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015 1.50 ZDF-History Das Geheimnis der Wikinger-Kriegerin Deutschland 2020 2.30 ZDF-History Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau Deutschland 2017 3.20 Rasputin Mord am Zarenhof Deutschland 2016 4.00 ZDF-History Die Superhelden der Geschichte: Von Odysseus bis Mandela Deutschland 2019 Dienstag, 12.05. Bitte Programmänderungen beachten: 5.30 Die sieben größten Irrtümer des Euro Deutschland 2020 ZDF-History: Notre-Dame Die Jahrtausendkathedrale um 5.30 Uhr - entfällt! 6.15 ZDF.reportage Letzter Ausweg Pfandleihhaus Wenn das Geld knapp wird Film von Clemens Riha ZDF-History: Geheimes Paris um 06.15 Uhr - entfällt! (Weiter im Ablauf wie vorgesehen) Programmänderungen und neue Beginnzeiten: 9.00 ZDF.reportage Die Multi-Kulti-Cops Auf Streife mit Atakan und Nadja Film von Ralf Wilharm Deutschland 2016 Police Patrol - Gefährliches Pflaster Im Drogenkampf um 08.30 Uhr - entfällt! 9.30 FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Brasilien 2014 [TM] Halbfinale Brasilien - Deutschland (Erstsendung 8.7.2014) Deutschland 2014 Geheimnisse der Toten - 09.15 Uhr - entfällt! Geheimnisse der Toten - 10.00 Uhr - entfällt! Dem Tod auf der Spur - 10.45 Uhr - entfällt! 11.15 Randale - Fußballfans außer Kontrolle Deutschland 2015 Von Fall zu Fall - um 11.30 Uhr - entfällt! 12.00 Kampfbereit: Russlands Hooligans Fußball, Randale und Politik Deutschland 2017 Unschuldig verurteilt - um 12.15 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Woche 21/20 Montag, 18.05. Bitte Programmänderung beachten: 22.30 auslandsjournal - die doku: Trump und die Corona-Krise Film von Elmar Theveßen USA 2020 Das neue Brasilien - Rechtsruck unter Bolsonaro um 22.30 Uhr - entfällt! (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

