Joko & Klaas präsentieren den ENTKRÄFTER PRO MAX gegen rechte Parolen

Diese 15 Minuten haben wieder alle überrascht: "Joko & Klaas LIVE" ist unberechenbares Fernsehen - frei gestaltet von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Weil niemand weiß, was passiert, distanziert sich ProSieben im Vorfeld von den 15 Live-Minuten. Die Ausstrahlung erfolgt grundsätzlich einmalig und ausschließlich im TV - danach nirgendwo wieder. Nach der heutigen Ausgabe entscheidet sich ProSieben - trotz Niederlage am Dienstagabend - "Joko & Klaas LIVE" im Laufe des Abends auf ProSieben.de sowie allen Online- und Social-Plattformen nachträglich zum Abruf bereitzustellen und zu verbreiten.

Warum? In "Joko & Klaas LIVE" stellen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Mittwoch zur Prime Time ein Gerät vor, das rechtspopulistische Ansichten entlarven kann. Der ENTKRÄFTER PRO MAX widerlegt rechte Parolen mit journalistisch fundierten Antworten auf die gängigsten rechtspopulistischen Aussagen wie beispielsweise "Ausländer sind kriminell", "Seenotrettung fördert Schlepperei" oder "Das deutsche Volk soll systematisch ausgetauscht werden". Hinter acht Buttons und einem Bonus-Button verbergen sich von Journalisten recherchierte Antworten auf unterschiedlichste rechte Thesen - eingesprochen von der deutschen Synchronstimme von Dwayne "The Rock" Johnson.

ProSieben unterstützt die Haltung hinter dem ENTKRÄFTER PRO MAX und damit den öffentlichen Diskurs, der nicht den Rechten überlassen werden darf. Diese Botschaft soll über die Live-Sendung am Mittwochabend hinaus gehört werden. ProSieben entscheidet sich deshalb für die zusätzliche Online-Bereitstellung.

Alle Informationen und die Bestelloption für den ENTKRÄFTER PRO MAX erhalten Sie unter www.entkraefter.de.

