ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 10. Dezember 2019

Mainz (ots)

Woche 50/19 Donnerstag, 12.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 ZDF.reportage Demos, Fußball und Randale Bereitschaftspolizei am Limit Deutschland 2019 5.35 ZDF.reportage Vorsicht, Ladendiebe! Einzelhändler schlagen Alarm Deutschland 2018 6.05 Macht und Machenschaften Milliardengeschäft Steuerhinterziehung Deutschland 2018 6.50 ZDFzoom Geheimakte Finanzkrise Droht der nächste Jahrhundert-Crash? Deutschland 2018 7.35 Schattenmacht Blackrock Wie gefährlich ist der Finanz-Gigant? Deutschland 2019 9.08 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.10 Trump gegen China - Amerikas neuer Handelskrieg USA 2019 9.55 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-System China 2019 10.25 Stadt frisst Mensch - Chinas Kampf um Wohnraum Deutschland 2019 11.10 Die Macht des Drachen - Chinas globale Militärstrategie China 2019 12.10 Rote Spitzel - China und die Industriespionage Deutschland 2019 12.55 Feindbild Polizei Pöbeleien und Angriffe auf Beamte Deutschland 2015 13.40 Achtung Polizei! - Willkür, Pannen, Personalnot Deutschland 2018 14.25 ZDF.reportage Demos, Fußball und Randale Bereitschaftspolizei am Limit Deutschland 2019 14.55 ZDF.reportage Vorsicht, Ladendiebe! Einzelhändler schlagen Alarm Deutschland 2018 15.25 ZDF.reportage Wie sicher sind unsere Städte? Zwischen echter und gefühlter Bedrohung Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 16.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 19.45 ZDFzoom Schöne Online-Bescherung Schnäppchenfrust aus Fernost Deutschland 2019 "Unheimliche Macht - wie Algorithmen unser Leben bestimmen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Amazon - Die ganze Welt im Pappkarton Frankreich 2019 22.25 Achtung Ebay - Die Tricks der Betrüger Deutschland 2019 23.10 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015 23.55 Funkloch und Schneckennetz Ärger mit Telekom, Vodafone & Co. Deutschland 2019 0.35 heute journal 1.05 Geheime Unterwelten der SS Wunderwaffen und Verstecke Deutschland 2019 1.50 Geheime Unterwelten der SS Das Geheimnis von Stechovice Deutschland 2019 2.30 Böse Bauten Hitlers Architektur - Von Weimar bis zum Krieg Deutschland 2019 3.15 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spurensuche in München und Nürnberg Deutschland 2015 4.00 Böse Bauten Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin Deutschland 2013 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell