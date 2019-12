ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 5. Dezember 2019

Mainz (ots)

Woche 49/19 Freitag, 06.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Der 68er-Check - Sieben Mythen und Wahrheiten Deutschland 2018 6.25 Die Hausbesetzer Randale gegen Leerstand Deutschland 2016 7.10 Phantom RAF - Der ungelöste Fall Herrhausen Deutschland 2019 7.55 forum am freitag 8.10 Frontal 21 8.55 auslandsjournal 9.25 Die innere Unsicherheit - Wenn Bürger Streife gehen Deutschland 2019 10.10 Sachsen zwischen Mauerfall und Rechtspopulismus Eine Spurensuche Deutschland 2019 10.55 Störfall AfD - Das Netz der Rechten Deutschland 2019 11.40 Chemnitz - Eine Stadt zwischen Trauer und Hass Deutschland 2019 12.10 Migration - Die Welt auf Wanderschaft Schweiz 2018 12.55 Operation souveräne Grenzen Australiens harte Migrationspolitik 13.25 Der 68er-Check - Sieben Mythen und Wahrheiten Deutschland 2018 14.10 Die Geschichte der RAF Die Brandstifter - Die Gründung der RAF Deutschland 2014 14.55 Die Geschichte der RAF Die Jagd auf die "Baader-Meinhof-Bande" Deutschland 2014 15.40 Die Geschichte der RAF Der deutsche Herbst - das Jahr 1977 Deutschland 2014 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 20.55 Geheime Unterwelten der SS Das Geheimnis von Stechovice Deutschland 2019 21.40 Böse Bauten Hitlers Architektur - Von Weimar bis zum Krieg Deutschland 2019 22.25 Böse Bauten Hitlers Architektur - Spurensuche in München und Nürnberg Deutschland 2015 23.10 Böse Bauten Hitlers Architektur - Eine Spurensuche in Berlin Deutschland 2013 23.50 ZDF-History Hitlers Geheimwaffen-Chef - Die zwei Leben Hans Kammlers Deutschland 2019 0.35 heute journal 1.05 Das Neandertaler-Rätsel - Brudermord in der Steinzeit? Großbritannien 2018 1.45 Der Neandertaler-Code - Rätselhafte Urzeitjäger 2.30 Sex in der Steinzeit Deutschland 2014 3.15 Wunderwerk Penis - Neues vom männlichen Zentralorgan Deutschland 2016 4.00 Leschs Kosmos Mythos Geschlecht Was Männer und Frauen wirklich unterscheidet Deutschland 2018 4.30 Mysterien des Weltalls Mann? Frau? Oder beides? Mit Morgan Freeman USA 2016 (Kommentar)

