ZDFinfo, Programmänderung / Mainz, 3. Dezember 2019

Woche 49/19 Donnerstag, 05.12. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.35 Terra X Faszination Universum Eine Frage der Zeit Deutschland 2017 ( weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 7.40 Mysterien des Weltalls Gut gegen Böse Mit Morgan Freeman USA 2010 ( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 ZDF.reportage Demos, Fußball und Randale Bereitschaftspolizei am Limit Deutschland 2019 22.10 Tödliche Entscheidung - Das Geiseldrama von Aachen Deutschland 2019 22.55 Ermittler! Lösung im Labor Deutschland 2018 23.25 Ermittler! Grab in der Tiefe Deutschland 2018 23.55 Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz Deutschland 2014 0.40 heute journal 1.05 Phantom RAF - Der ungelöste Fall Herrhausen Deutschland 2019 1.50 Tod in Bad Kleinen Das letzte Gefecht der RAF Deutschland 2018 2.35 Der Fall Susanne Albrecht Die vielen Leben einer RAF-Terroristin Deutschland 2017 3.25 Die Geschichte der RAF Die Brandstifter - Die Gründung der RAF Deutschland 2014 4.10 Die Geschichte der RAF Die Jagd auf die "Baader-Meinhof-Bande" Deutschland 2014 4.55 Die Geschichte der RAF Der deutsche Herbst - das Jahr 1977 Deutschland 2014

