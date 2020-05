ZDFinfo

ZDFinfo, Programmänderung

Mainz, 12. Mai 2020

Mainz (ots)

Woche 20/20 Mittwoch, 13.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Phantom RAF - Der ungelöste Fall Herrhausen Deutschland 2019 6.20 ZDFzeit Ärger im Buckingham Palast Die Queen und die liebe Familie Deutschland/Großbritannien 2020 7.05 Treffpunkt Kiosk Fußball, Frust, Ersatzfamilie Deutschland 2020 7.50 Treffpunkt Kiosk Kippen, Kumpel, Kohleausstieg Deutschland 2020 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.35 Treffpunkt Kiosk Von Traumjobs und Überlebenskampf! Deutschland 2020 9.20 Treffpunkt Kiosk Von Minijobs und Altersarmut Deutschland 2020 10.05 ZDF.reportage Wutsache: Abstiegsangst Deutschland 2020 10.40 ZDF.reportage Wutsache: Miete Deutschland 2020 11.10 ZDF.reportage Wutsache: Mindestlohn Deutschland 2020 11.40 ZDFzoom Die dunkle Seite der Zeitarbeit Deutschland 2019 12.10 Arm trotz Arbeit - Überleben mit Niedriglohn Deutschland 2019 12.55 Phantom RAF - Der ungelöste Fall Herrhausen Deutschland 2019 13.40 ZDF-History Die RAF - "Phantom" ohne Gnade Deutschland 2007 14.25 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Guillaume (1974) Deutschland 2016 15.10 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Harry Wörz Deutschland 2017 16.00 Skandal! Große Affären in Deutschland Die Flick-Millionen (1982) Deutschland 2016 16.45 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Nitribitt (1957) Deutschland 2016 17.30 Skandal! Große Affären in Deutschland Der Fall Peter Graf Deutschland 2017 18.15 ZDF-History Die großen Fälscher der Geschichte Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-Virus Großbritannien 2018 0.40 heute journal 1.10 Jack the Ripper - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 1.55 Bigfoot - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 2.40 Loch Ness - Mythos auf dem Prüfstand Großbritannien 2015 3.25 Atlantis - Mythos und Wahrheit Deutschland 2015 4.10 Das Nevada-Dreieck - Mythos auf dem Prüfstand Deutschland 2015 4.55 Mysterien des Weltalls Sind Zeitreisen möglich? Mit Morgan Freeman USA 2010

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell