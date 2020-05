ZDFinfo

Woche 21/20 Samstag, 16.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Gladiatoren Kampfmaschinen der Antike Deutschland 2014 6.20 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 6.50 Polenfeldzug Der Nervenkrieg Deutschland 2009 7.35 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" Deutschland 2009 8.20 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Sichelschnitt Deutschland 2009 9.05 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Weg nach Dünkirchen Deutschland 2009 9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.50 Hitlers Blitzkrieg 1940 Waffenstillstand Deutschland 2009 10.35 Tag der Entscheidung Hitlers Krieg im Osten Deutschland 2017 11.20 Tag der Entscheidung Stalins Griff nach Europa Deutschland 2017 12.05 Tag der Entscheidung Roosevelt und Pearl Harbor Deutschland 2017 12.50 Attentat am Obersalzberg - Geheimplan "Foxley" Frankreich 2018 13.35 Medizinische Experimente in Auschwitz Clauberg und die Frauen von Block 10 Deutschland 2019 14.20 Die SS Heydrichs Herrschaft 15.05 Die SS Der Machtkampf 15.50 Die SS Himmlers Wahn 16.35 Die SS Totenkopf 17.20 Die SS Die Waffen-SS ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1939 bis 1942: Krieg und Vernichtung Deutschland 2008 22.25 Die Jahreschronik des Dritten Reichs 1942 bis 1945: Der Untergang Deutschland 2008 23.10 Die SS Heydrichs Herrschaft 23.55 Die SS Der Machtkampf 0.35 Die SS Himmlers Wahn 1.20 Die SS Totenkopf 2.05 Die SS Die Waffen-SS 2.45 Die SS Mythos Odessa 3.30 ZDF-History Organisation "Werwolf" - Hitlers letztes Aufgebot Deutschland 2012 4.10 ZDF-History Freude am Töten? - Streitfall Wehrmacht Deutschland 2011 4.40 ZDF-History Krieg der Zeichner Deutschland 2015 Woche 21/20 Sonntag, 17.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.05 heute-show 5.40 Herzensbrecher und Abzocker Internet-Dating: Betrug statt Liebe Australien 2019 6.25 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 7.05 Gefährlicher Atompoker - Iran, USA und das Nuklearabkommen Großbritannien 2019 7.50 Irans stille Revolution - Frauen kämpfen um ihre Freiheit Großbritannien 2018 8.35 Iraks geheimer Frauenhandel - Versklavt, verkauft, vergessen Saudi-Arabien/Großbritannien 2019 9.20 ARTE Re: Falsche Liebe 9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 9.55 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Deutschland 2015 10.40 Terra X Die Geschichte des Essens - Hauptspeise Deutschland 2015 11.25 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Deutschland 2015 12.05 Terra X Drogen - Eine Weltgeschichte Zwischen Rausch und Nahrung Deutschland 2018 12.50 Terra X Drogen - Eine Weltgeschichte Zwischen Medizin und Missbrauch Deutschland 2018 13.35 Terra X Bier - Eine Welt-Geschichte Deutschland 2016 14.20 Deep Time History Die Anfänge der Menschheit Deutschland 2019 15.05 Deep Time History Die Zeit der Entdeckungen Deutschland 2019 15.50 Deep Time History Der Weg in die Moderne Deutschland 2019 16.35 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 17.25 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 18.10 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 18.55 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Drogen - Eine Weltgeschichte Zwischen Medizin und Missbrauch Deutschland 2018 22.25 Terra X Die Geschichte des Essens - Vorspeise Deutschland 2015 23.05 Terra X Die Geschichte des Essens - Hauptspeise Deutschland 2015 23.50 Terra X Die Geschichte des Essens - Dessert Deutschland 2015 0.35 Deep Time History Die Anfänge der Menschheit Deutschland 2019 1.20 Deep Time History Die Zeit der Entdeckungen Deutschland 2019 2.05 Deep Time History Der Weg in die Moderne Deutschland 2019 2.50 History 360° - Geschichte der Menschheit Jäger und Krieger Deutschland 2018 3.40 History 360° - Geschichte der Menschheit Götter und Imperien Deutschland 2018 4.25 History 360° - Geschichte der Menschheit Wissen und Macht Deutschland 2018 Woche 21/20 Montag, 18.05. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.10 History 360° - Geschichte der Menschheit Fortschritt und Größenwahn Deutschland 2018 5.55 Deep Time History Die Anfänge der Menschheit Deutschland 2019 6.40 Deep Time History Die Zeit der Entdeckungen Deutschland 2019 7.25 Ermittler! 25 Jahre Ungewissheit Deutschland 2019 7.55 Ermittler! Wenn Gewalt eskaliert Deutschland 2020 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Ermittler! Nur ein Unfall Deutschland 2020 8.50 Ermittler! Verhängnisvolle Begegnung Deutschland 2019 9.20 Ermittler! Vergrabene Geheimnisse Deutschland 2019 9.50 Ermittler! Untergang einer Familie Deutschland 2019 10.20 Ermittler! Monsieur X Deutschland 2019 10.50 Ermittler! Schatten in der Dunkelheit Deutschland 2020 11.20 Ermittler! Spurlos verschwunden Deutschland 2019 11.50 Ermittler! Schauplatz Berlin Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 15.50 Hitler privat - Das Leben des Diktators Der "Führer" Deutschland 2010 16.35 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und die Frauen Deutschland 2011 17.20 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und das Geld Deutschland 2011 ( weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Citizen Trump - Eine amerikanische Karriere USA 2019 22.25 auslandsjournal - die doku: Trump und die Corona-Krise USA 2020 23.10 Amerikas neue Nazis - Täter und Strategen USA 2018 23.55 Amerikas neue Nazis - Aufmarsch in Charlottesville USA 2018 0.40 heute journal 1.10 China - Der entfesselte Riese Präsident auf Lebenszeit Großbritannien 2019 1.55 China - Der entfesselte Riese Wohlstand statt Demokratie Großbritannien 2019 2.40 China - Der entfesselte Riese Wettlauf der Supermächte Großbritannien 2019 3.25 Chinas Marsch nach Westen - Ein Wirtschaftsriese erwacht Japan 2018 4.10 Rote Spitzel - China und die Industriespionage Deutschland 2019 4.50 Die Macht des Drachen - Chinas globale Militärstrategie China 2019 Woche 21/20 Dienstag, 19.05. Bitte Programmänderung beachten: 7.00 50 Stunden Angst - Das Geiseldrama von Aachen Deutschland 2020 "Täterjagd: Der Fall Brigitte Troadec" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen ) Woche 22/20 Montag, 25.05. Bitte Programmänderungen beachten: 7.45 Mördern auf der Spur Triebtäter in Deutschland Deutschland 2016 "Mörderjagd: Mord ohne Leiche" entfällt ( weiterer Ablauf ab 8.28 Uhr wie vorgesehen ) Dienstag, 26.05. Bitte Programmänderung beachten: 8.30 Täter im Netz Der Fall Bushby USA 2019 "Täter im Netz: Der Fall Brizzi" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderung beachten: 12.15 Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie Lionnet Großbritannien 2019 "Mördern auf der Spur: Mord im Rotlichtmilieu" entfällt ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Donnerstag, 28.05. Bitte Programmänderung beachten: 4.45 Junkies, Dealer, Polizei Frankfurts Drogenpolitik auf dem Prüfstand Deutschland 2017 "Volk auf Droge - Der verlorene Kampf gegen Kiffen, Koks & Co." entfällt Woche 26/20 Donnerstag, 25.06. Bitte Programmänderung beachten: 7.30 planet e.: Giftiger Export - der Handel mit Elektromüll Deutschland 2016 "planet e.: Fast phone - Kurzlebige Mobiltelefone und die Folgen" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.58 Uhr wie vorgesehen )

