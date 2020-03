Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Flüchtlingskindern

Halle (ots)

In dieser zugespitzten Situation wird die Aufnahme von Flüchtlingskindern zur moralisch überhöhten Identitätsfrage. Gegner und Befürworter argumentieren mit Zerrbildern. Weder wäre die Aufnahme von ein paar hundert Flüchtlingskindern eine Einladung an die ganze Welt. Noch wäre damit das Problem der Flucht und Migration aus Nahost und Afrika gelöst. Jetzt ist Pragmatismus nötig. Mit wenig Aufwand ließe sich die Not der Kinder in den Lagern schnell lindern. Es spricht auch nichts gegen die Aufnahme von einigen hundert Kindern in den zahlreichen Städten und Gemeinden, die sich europaweit dazu bereiterklärt haben. Das würde das reiche Europa nicht in die Knie zwingen, schon gar nicht Deutschland.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell