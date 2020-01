ZDFinfo

Woche 02/20 Dienstag, 07.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.20 Genial konstruiert Im ewigen Eis Großbritannien 2018 6.05 Genial konstruiert Super-Schleusen und Mega-Dämme Großbritannien 2018 6.50 Genial konstruiert Eisenbahnen Großbritannien 2018 7.35 Genial konstruiert Superschiffe Großbritannien 2018 8.18 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.20 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Motiv Eifersucht? Der Fall Ingrid van Bergen Deutschland 2019 9.05 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Wenn Frauen töten: Marianne Bachmeier Deutschland 2016 9.50 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Leben mit der Schuld: Der Fall Lolita Brieger Deutschland 2018 10.35 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Falsche Fährten: Der Fall Walter Sedlmayr Deutschland 2019 11.20 Knast in Deutschland Strafe, Liebe, Hoffnung ( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 13.05 ZDF-History Das Boot - Die Dokumentation Gejagte Deutschland 2020 13.50 ZDF-History Auf einmal Prinzessin Deutschland 2016 ( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Pyramiden Abu Rawash - Verloren in der Zeit Frankreich 2019 22.25 Die Geheimnisse der Cheops-Pyramide Großbritannien 2018 23.10 Kampf um Caesars Erbe Entscheidung bei Philippi Frankreich 2010 23.55 Kampf um Caesars Erbe Die Schlacht von Actium Frankreich 2010 0.35 heute journal 1.05 Die Pyramiden Sakkara - Das erste Monument Frankreich 2019 1.50 Die Pyramiden Cheops - Geheimnis der Felsenkammer Frankreich 2019 2.35 Die Pyramiden Meidum - Das Scheingrab Frankreich 2019 3.20 Terra X Welt der Mumien Deutschland 2014 4.05 Terra X Mord am Hof des Pharao Die Verschwörung um Ramses III. Deutschland 2013 ( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )

