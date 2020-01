ZDFinfo

Woche 02/20 Samstag, 04.01. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.35 Das überwachte Volk - Chinas Sozialkredit-System China 2019 ( weiterer Ablauf ab 6.00 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Programmänderungen beachten: 8.15 Teheran extrem - Subkultur im Gottesstaat Frankreich 2018 "Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen: Von China nach Pakistan" entfällt 8.55 Der Schattengeneral - Irans gefährlichster Feldherr "Die neue Seidenstraße - Chinas Griff nach Westen: Von Kirgisistan nach Duisburg" um 9.00 Uhr entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Verräterische Spuren - Die Geschichte der Forensik Was Täter entlarvt Deutschland 2018 22.25 Terra X Verräterische Spuren - Die Geschichte der Forensik Was Opfer preisgeben Deutschland 2018 23.10 Auf der Spur des Verbrechens - Forensiker im Einsatz Die Leichenbesiedler Deutschland 2017 23.55 Dem Verbrechen auf der Spur Ein tödlicher Cocktail Großbritannien 2011 0.40 Dem Verbrechen auf der Spur Die Lupe des Sherlock Holmes Großbritannien 2011 1.20 Dem Verbrechen auf der Spur Tote erzählen ihre Geschichte Großbritannien 2011 2.05 Dem Verbrechen auf der Spur Zähne sprechen Bände Großbritannien 2011 2.50 Dem Verbrechen auf der Spur Der Faktor Blut Großbritannien 2011 3.35 Dem Verbrechen auf der Spur Der letzte Zeuge Großbritannien 2011 4.20 Dem Verbrechen auf der Spur Was Kugeln verraten Großbritannien 2011 Woche 02/20 Sonntag, 05.01. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 5.05 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 ( weiterer Ablauf ab 5.30 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017 22.25 Komplizen des Bösen 1935-1939: Scheinwelt auf dem Berghof Deutschland 2017 23.10 Komplizen des Bösen 1939-1941: Größenwahn und Illusion Deutschland 2017 23.50 Komplizen des Bösen 1939-1942: Heydrich und der Holocaust Deutschland 2017 0.35 Komplizen des Bösen 1942-1944: Der totale Krieg Deutschland 2017 1.20 Komplizen des Bösen 1944-1945: Verbrannte Erde Deutschland 2017 2.05 Komplizen des Bösen 1945: Das Ende Deutschland 2017 2.50 Die SS Heydrichs Herrschaft 3.35 Die SS Der Machtkampf 4.20 Die SS Himmlers Wahn Woche 02/20 Montag, 06.01. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.40 Täter im Netz Der Fall Lewis USA 2019 9.25 Täter im Netz Der Fall Brizzi USA 2019 10.05 Hate Crime - Tatmotiv Hass Der Stalker mit der Kamera Großbritannien 2018 10.50 Der Fall Jonathan Vass Großbritannien 2013 11.35 Hate Crime - Tatmotiv Hass Rassenhass in Mississippi Großbritannien 2018 12.20 Der Fall John Duffy und David Mulcahy Großbritannien 2015 13.05 Hate Crime - Tatmotiv Hass Tödliches Doppelleben Großbritannien 2018 13.50 Der Fall Rebecca Thorpe Großbritannien 2014 14.35 Ermittler! 25 Jahre Ungewissheit Deutschland 2019 15.05 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015 15.50 Ermittler! Angriff aus dem Hinterhalt Deutschland 2019 ( weiterer Ablauf ab 16.15 Uhr wie vorgesehen ) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.05 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches Drama Dunkle Vergangenheit Schweden 2019 22.10 Tod im Sommerhaus - Ein schwedisches Drama Der Prozess Schweden 2019 23.00 Inside The Criminal Mind Gangster-Bosse Tschechien 2017 23.45 Inside The Criminal Mind Sektenführer Tschechien 2017 0.30 heute journal 0.55 Inside The Criminal Mind Serienkiller Tschechien 2017 1.40 Inside The Criminal Mind Kidnapper Tschechien 2017 2.25 Bekenntnisse eines Serienkillers Die mörderischen Spahalski-Zwillinge Frankreich 2011 3.10 Bekenntnisse eines Serienkillers Bei Gelegenheit Mord Frankreich 2011 3.55 Bekenntnisse eines Serienkillers Der Anhalter-Mörder Frankreich 2011 4.35 Inside The Criminal Mind Gangster-Bosse

